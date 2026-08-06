Final del Mundial 2030: dónde se juega, los tres estadios que compiten por la sede y qué partido tendrá Argentina

La FIFA todavía no adjudicó la sede de la final del Mundial 2030 y hay tres estadios en carrera. Qué está confirmado y qué partido jugará Argentina.

La final del Mundial 2030 todavía no tiene sede confirmada. En las últimas horas circularon versiones que dan por hecho que el partido decisivo se jugará en el Santiago Bernabéu, pero la FIFA no adjudicó el encuentro y mantiene abiertas las tres alternativas que figuran en la documentación oficial de la candidatura.

La discusión se reactivó cuando el diario británico The Times publicó que Gianni Infantino habría ofrecido la final a Marruecos a cambio de respaldo político para sostener su presidencia. La FIFA lo desmintió de forma categórica. En paralelo, el Gobierno de España reclamó el partido en público y una información de RNE ubicó al Bernabéu como favorito. Ninguna de esas piezas equivale a una decisión tomada.

Dónde se juega la final del Mundial 2030

La respuesta corta es que todavía no está definido. Lo único cerrado por la FIFA es el mapa general del torneo: el Mundial 2030 se reparte entre España, Portugal y Marruecos, con tres partidos del centenario en Uruguay, Argentina y Paraguay. El Congreso extraordinario del organismo lo oficializó el 11 de diciembre de 2024.

La sede del partido decisivo quedó fuera de ese anuncio y sigue sin resolverse. La FIFA no comunicó una fecha para adjudicarla, de modo que todo lo que se publica sobre el estadio de la final es, por ahora, versión periodística o posicionamiento de las partes interesadas.

Los tres estadios que compiten por la sede

La documentación de la candidatura conjunta dejó tres recintos en carrera. El dato más elocuente es que el informe técnico de la FIFA les otorgó la misma calificación a los tres: 4,3 puntos. Sobre el papel, ninguno parte con ventaja.

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Estadio Ciudad País Nota técnica FIFA Santiago Bernabéu Madrid España 4,3 Spotify Camp Nou Barcelona España 4,3 Grand Stade Hassan II Casablanca Marruecos 4,3

El Grand Stade Hassan II es la apuesta marroquí y el proyecto más ambicioso de los tres por capacidad prevista. El Bernabéu llega con su remodelación terminada y es el que empujan la Federación Española y el Gobierno. El Camp Nou aparece tercero en las versiones que circulan, aunque nunca fue descartado formalmente.

Qué dijo la FIFA sobre el supuesto ofrecimiento a Marruecos

Según The Times, Infantino habría usado una reunión en Rabat para ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de apoyo político. La respuesta del organismo fue tajante: fuentes de la FIFA señalaron a la agencia EFE que la versión es “falsa y engañosa” y negaron que el presidente haya hecho promesa alguna sobre la sede.

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El episodio se suma a una etapa de tensión sostenida en la conducción del fútbol mundial. En las últimas semanas Infantino ya había protagonizado otros dos capítulos: el plante de la UEFA con 55 selecciones y la marcha atrás con su propuesta de vender acciones del Mundial.

Qué partido juega Argentina en el Mundial 2030

Acá conviene despejar una confusión frecuente: Argentina no es candidata a la final. Lo que el país tiene asegurado es un único partido, en el marco de los festejos por los cien años de la primera Copa del Mundo. El resto del torneo se juega en Europa y África.

Uruguay: el partido inaugural del Mundial, en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario de la final de 1930.

el del Mundial, en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario de la final de 1930. Argentina: un partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con capacidad para más de 85.000 espectadores.

un partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con capacidad para más de 85.000 espectadores. Paraguay: un partido en Asunción, en el estadio Osvaldo Domínguez Dibb, actualmente en obras de remodelación.

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Para la Selección Argentina, eso significa que jugará en el Monumental solo si le toca ese cruce del centenario en el sorteo. No hay ninguna garantía previa de que el equipo de Lionel Scaloni sea local en Buenos Aires.

Cuándo se juega el Mundial 2030 y qué falta definir

El torneo se disputará en junio y julio de 2030, pero la FIFA todavía no publicó el calendario definitivo con las fechas exactas de inicio y de la final. Tampoco está cerrado el número de selecciones participantes: la propuesta de ampliar el torneo a 64 equipos, presentada en marzo de 2025, sigue sin resolución.

Quedan entonces tres definiciones pendientes —sede de la final, calendario y formato— y ninguna tiene plazo anunciado. La referencia inmediata sigue siendo el Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá antes de que el ciclo 2030 entre en su fase de definiciones.