Portugal vs. Chile en vivo y online, con Cristiano Ronaldo titular: minuto a minuto del amistoso internacional previo al Mundial 2026

El seleccionado luso se despide de su país enfrentando a La Roja en el Estadio Nacional, antes de viajar rumbo a los Estados Unidos.

La Selección de Portugal afronta el primero de sus dos partidos de preparación en Fecha FIFA de cara al Mundial 2026, midiéndose ante Chile, que no logró su clasificación por Conmebol, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras. El encuentro puede verse en vivo y en directo a través de ESPN y por la plataforma de Disney+. El italiano Luca Zufferli es el árbitro. Seguí el minuto a minuto con Bolavip.

Para el seleccionado luso será la despedida de su país antes de emprender rumbo a los Estados Unidos, donde disputará otro partido amistoso ante Nigeria, el miércoles 10 de junio. Cristiano Ronaldo, que está próximo a disputar su sexta Copa del Mundo, alineará como titular por decisión del entrenador Roberto Martínez.

Formación confirmada en Portugal

El seleccionado luso saldrá a la cancha con José Sa, Nelson Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Samu Costa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Francisco Conceicao, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

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Formación confirmada en Chile

Los 11 elegidos por Nicolás Córdova son Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Iván Román, Felipe Fernández, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Agustín Arce, Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

Una iniciativa récord

El partido entre Portugal y Chile, programado para este sábado en el Estadio Nacional, tendrá la particularidad de exhibir la bandera portuguesa más grande jamás vista, según confirmó la Federación. “Esta iniciativa refleja la ambición de Portugal para este Mundial, combinando un diseño único e innovador con el deseo de lograr algo sin precedentes en el fútbol portugués”, se comunicó.

La única baja en Portugal

El único de los 26 futbolistas que componen la nómina mundialista con el que no podrá contar este sábado Roberto Martínez es Matheus Nunes, que se perdió los últimos dos entrenamientos por enfermedad. Por lo demás, el DT confirmó que todos los futbolistas sumarán minutos tratándose de la despedida del país.