¿Juega Cristiano Ronaldo? Cómo ver en vivo y online Portugal vs. Chile por el amistoso internacional previo al Mundial 2026

En el Estadio Nacional de Oeiras, los lusos disputan su penúltimo amistoso previo a la Copa del Mundo, a la que Chile no clasificó.

Este sábado 6 de junio se enfrentan Portugal y Chile por la fecha FIFA que sirve de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que tiene al árbitro italiano Luca Zufferli y en el VAR se encuentra su compatriota Rosario Abisso.

De cara a lo que será su novena participación en la Copa del Mundo, los lusos tendrían la presencia de Cristiano Ronaldo entre los titulares, donde el entrenador Roberto Martínez buscará seguir aceitando la máquina para llegar con creces al estreno frente a República Democrática del Congo.

Por su parte, los chilenos aprovecharán este juego para seguir buscando alinear un equipo que pueda dar batalla en la próxima edición de la Copa América, como así también pueda tener una mejor actuación en las Eliminatorias Conmebol con rumbo al Mundial de España, Marruecos y Portugal, que se disputará en 2030.

Posibles formaciones de Portugal y Chile

PORTUGAL: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, João Cancelo; Samu Costa, Rúben Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto. DT: Roberto Martínez.

CHILE: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

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¿Qué canal pasa Portugal vs. Chile por el amistoso internacional previo al Mundial 2026?

El partido entre Portugal y Chile, correspondiente a un amistoso internacional de preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, podrá verse a través de Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Portugal vs. Chile por el amistoso internacional previo al Mundial 2026?

Portugal y Chile se encontrarán frente a frente este sábado 6 de junio, desde las 14:45 horas de la República Argentina, en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

Cristiano Ronaldo se prepara para su sexta Copa del Mundo.

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Terna arbitral de Portugal vs. Chile

Árbitro: Luca Zufferli (ITA)

Asistente 1: Giovanni Baccini (ITA)

Asistente 2: Khaled Bahri (ITA)

Cuarto árbitro: Miguel Nogueira (POR)

VAR: Rosario Abisso (ITA)

AVAR: Federico La Penna (ITA)

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal en el Mundial 2026?

Portugal integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Su calendario de la fase de grupos es el siguiente:

17 de junio de 2026 – Portugal vs. República Democrática del Congo – 19:00 (hora de Argentina), en Houston.

– 19:00 (hora de Argentina), en Houston. 23 de junio de 2026 – Portugal vs. Uzbekistán – 19:00 (hora de Argentina), en Houston.

– 19:00 (hora de Argentina), en Houston. 27 de junio de 2026 (madrugada del 28 en algunos países) – Colombia vs. Portugal – 01:30 (hora de Argentina), en Miami.