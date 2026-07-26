Boca sufrió un durísimo golpe en el arranque del Torneo Clausura al caer goleado por 3-0 frente a Riestra. El equipo de Rodolfo Arruabarrena mostró una imagen muy pobre y, antes de llegar al descanso, el partido ya estaba sentenciado. Dentro de un rendimiento colectivo muy flojo, uno de los principales apuntados por los hinchas fue Álvaro Montero, quien tuvo una noche para el olvido en apenas su segundo encuentro desde que llegó al club.

El arquero colombiano quedó marcado por su responsabilidad en los tres goles del Malevo. En el primero salió tarde y a destiempo, en el segundo se quedó clavado bajo los tres palos y el cabezazo terminó venciendo su resistencia; mientras que en el tercero calculó mal una pelota aérea y permitió que el rival lo superara con un toque por encima. Una actuación que rápidamente desató una fuerte reacción entre los simpatizantes.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas hacia el exarquero de Millonarios. Hubo desde pedidos para que Leandro Brey recupere la titularidad de cara al duelo del jueves frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana, hasta mensajes reclamando su reemplazo en el entretiempo ante Riestra. “Parece retirado”, “qué grande le quedó el arco” y “no te pueden picar la pelota midiendo dos metros” fueron algunas de las frases que más se repitieron entre los usuarios, reflejando el malestar que dejó su actuación.

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