Juanfer Quintero rescindió con River y tendría todo definido para llegar a un campeón de la Copa Libertadores

Luego de su abrupta salida del Millonario, el futuro del colombiano ya estaría decidido y se oficializaría en las próximas horas.

Es un hecho. Juan Fernando Quintero rescindió su contrato con River, terminó su tercer ciclo en la institución donde marcó el gol más importante de su carrera y también del club, y ahora empieza a enfilar hacia su próximo destino.

Con mucho enojo por la falta de continuidad bajo el mando de Eduardo Coudet, el Nalgón se despidió del Millonario. Y lo hizo con declaraciones muy picantes. Pero ahora, mientras empieza a ser mirado de reojo por los hinchas, sobre todo por cómo se dio su salida, define su futuro.

Según pudo saber BOLAVIP, el colombiano de 33 años tiene todo arreglado para llegar a Atlético Mineiro, que espera conocer por su rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco brasileño, campeón de la Copa Libertadores en 2013, está próximo a quedarse con el ex Racing, quien llegará con el pase en su poder.

Una vez más, la carrera del nacido en Medellín se vuelve cíclica: pese a sus enormes cualidades, no logra encontrar regularidad, se molesta y termina rompiendo los contratos que posee con las diferentes instituciones. Así emigró del Millo, al igual que de Shenzhen, Racing y Junior de Barranquilla.

Juanfer Quintero durante su última etapa en River. (Getty Images)

Las estadísticas de Juanfer Quintero en River

Durante los tres ciclos que tuvo Juanfer Quintero con la camiseta de River, no solo disputó 137 partidos y marcó 24 goles, además de que brindó 22 asistencias, sino que también consiguió un total de 4 títulos.

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Juanfer Quintero cruzó a Pablo Lunati tras su salida

A las pocas horas de que Juanfer Quintero rescindiera su vínculo con River, fue Pablo Lunati, ex árbitro declarado públicamente hincha del club, como así también ex candidato a presidente en las últimas elecciones, quien se encargó de criticar el accionar del colombiano. Lo hizo en PicadoTV, el streaming donde trabaja. Y el futbolista lo cruzó por Instagram.

“Pablo deja de vender humo amigo….. mejor quédate callado Zz !! Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018 … peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio … así que no vengas con esas .. por q te respeté hasta que te metiste en lo que no debes … me voy con la cabeza en alto que nunca traicioné mis principios y valores … soy único por q soy transparente en un mundo de hipocresía Zzzz !! Y solo siéntete orgulloso que ahora sacas el pecho diciendo que sos de River … por q lo que hicimos e hice fue eterno … y todo lo mundo lo vio !! Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo y menos el carácter … chau vos !! ETERNA será mi historia con el club“, exclamó Quintero.

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