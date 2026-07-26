El Millonario no se retiró del mercado de pases y sigue pujando para hacerse con los servicios de otros tres nombres propios.

El semestre de River no pudo empezar peor. Primero, el Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina como consecuencia de una dolorosa derrota por 3-1 ante Aldosivi de Mar del Plata. Y, este sábado, bajo la órbita de la primera fecha del Torneo Clausura, cayó como local de Barracas Central en pleno Estadio Monumental.

Así las cosas, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet no se conforma con los refuerzos que ya se cerraron en este mercado de pases. Por el contrario, considera que el plantel profesional no tiene la jerarquía acorde a las ambiciones del conjunto del barrio porteño de Núñez. Y lo cierto es que la falta de jugadores en puestos clave es notoria.

En ese sentido, hay tres negociaciones abiertas por las que River está decidido a acelerar luego del papelón contra Barracas Central. Se trata de Francisco Ortega, Tobías Andrada y Esequiel Barco. Es decir, un lateral izquierdo y dos volantes. Precisamente, futbolistas con características que se asemejan a las necesidades más grandes actualmente.

Francisco Ortega

Francisco Ortega, defensor de Olympiacos. (Foto: Getty)

Según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, River fue a fondo por Ortega, aunque todavía hay diferencias menores con Olympiakos de Grecia, el club dueño de la ficha del hombre surgido de Vélez. En primera instancia, la escuadra europea solicitó 6 millones de euros, mientras que la entidad argentina ofreció la mitad. Hay optimismo.

Tobías Andrada

Tobías Andrada vuelve a aparecer en el radar de River. (@_tobiandrada)

Publicidad

En cuanto al joven pero talentoso mediocampista del Fortín, River hizo llegar una oferta que se traduce en los 4 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista. De todos modos, desde Liniers mantienen una postura diferente: están dispuestos a negociar, aunque pretenden que la compra del porcentaje restante quede establecida como obligatoria a futuro.

Esequiel Barco

Esequiel Barco, futbolista de Spartak Moscú. (Foto: Getty)

El primer paso de River para tratar de repatriar a Esequiel Barco fue contactarse con su entorno, pero la respuesta indicó que, por el momento, se prioriza a Independiente por sobre el Millonario. Paralelamente, Spartak Moscú pretende 7 millones de dólares por la mitad de la ficha del volante, mientras que Stefano Di Carlo y compañía estipulan desembolsar 5,5 millones por ese porcentaje.

Publicidad

Los refuerzos de River en este mercado de pases

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Santos Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet busca refuerzos tras las derrotas de River ante Aldosivi y Barracas Central.

Francisco Ortega, Tobías Andrada y Esequiel Barco son las tres negociaciones abiertas del Millonario.

Publicidad