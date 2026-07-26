Los puntajes de Boca vs. Riestra por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de Xeneize luego de ser goleado 3-0 por el Malevo en el debut del campeonato.

Álvaro Montero (1): Una actuación para el olvido. Tuvo responsabilidad en los tres goles de Riestra, especialmente errándole al despeje en el tercero. Insólitas respuestas para un arquero que mide dos metros. Pocas veces visto.

Malcom Braida (2): Perdió el duelo aéreo que derivó en el primer gol y le ganaron en velocidad en el tercero. En ataque intentó aportar desde una posición que no es la suya, pero sin incidencia.

Lautaro Di Lollo (2): Flojísimo partido. Estuvo mal ubicado en el primer gol, nunca transmitió seguridad y fue superado durante gran parte del encuentro.

Marco Pellegrino (2): Inseguro y lento. Sufrió en el juego aéreo, fue superado en la acción del segundo gol y, en medio del desconcierto, regaló una pelota en la salida que pudo terminar en otra ocasión clara para Riestra.

Lautaro Blanco (2): Otro de los apuntados en la derrota. Soltó la marca de Alonso para que cabeceara solo en el segundo gol y dejó escapar a Díaz en el tercero sin cortar la jugada cuando todavía estaba a tiempo.

Santiago Ascacíbar (3): Aportó más actitud que fútbol. Intentó pisar el área y pelear cada pelota, pero le faltó claridad para influir en el juego.

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Milton Delgado (3): Correcto con la pelota y encargado de la distribución. Fue el único mediocampista que le dio algo de circulación al equipo, aunque falló con un tardío y defectuoso intento de cierre a Díaz en el tercer gol.

Williams Alarcón (2): Otra oportunidad desaprovechada para el chileno. Erró pases, nunca encontró su lugar en la cancha y pasó inadvertido tanto en ataque como en defensa.

Kevin Zenón (5): Fue el más peligroso de Boca en el primer tiempo con dos remates desde afuera. Se fue apagando con el correr del partido y volvió a sentir incómodo el pararse por derecha.

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Leonel Flores (6): El único que ofreció algo distinto. A pesar de medir 1,75 metros, luchó constantemente contra los centrales de Riestra, retrocedió para asociarse y fue el atacante que más intentó sostener a Boca.

Alan Velasco (2): Muy flojo por el sector izquierdo. Tuvo escasa participación y prácticamente todo lo que intentó terminó mal, sin conseguir desequilibrar ni aportar soluciones en ataque.

Los que ingresaron

Sebastián Villa (2): No le salió absolutamente nada. Desaprovechó la única chance clara que tuvo dentro del área al controlar mal un pase al espacio y terminó sacándola insólitamente de la zona de peligro.

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Ángel Romero (1): Ingresó y pasó completamente inadvertido. Casi no tocó la pelota, nunca logró entrar en juego y su aporte fue nulo en un Boca que necesitaba reacción.

Tomás Aranda (3): Nunca pudo imponerse ante la presión de Riestra y terminó contagiado del bajo ritmo colectivo. Sobre el final desperdició un tiro libre en la puerta del área con una ejecución defectuosa.

Miguel Merentiel (3): Se movió por todo el frente de ataque e intentó participar del circuito ofensivo, pero nunca logró generar peligro ni romper la sólida defensa rival. Terminó diluyéndose.

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Rey Domenech (-): Ingresó sobre el cierre del encuentro y no disputó los minutos suficientes como para ser calificado.