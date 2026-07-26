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Fútbol argentino

Estudiantes 0-1 Indepediente EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: minuto a minuto

El Pincha y el Rojo se enfrentan en La Plata en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos en el inicio del campeonato.

Estudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto
© Prensa IndependienteEstudiantes vs. Independiente por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Estudiantes recibe a Independiente, este domingo desde las 17.15 en UNO, en lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Torneo Clausura. El Pincha quiere empezar el semestre con el pie derecho ante su público, mientras que el Rojo aspira a dar señales de una mejora con respecto a la inestable imagen que dejó en la primera parte del año. El árbitro del encuentro es Pablo Dóvalo y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

El 1-0 de Ávalos para Independiente

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Alineación de Estudiantes

Muslera; Meza, Nuñez, Funes Mori, Palacios; Amondarain, Piovi, Castro; Palacios, Carrillo y Tobio Burgos.

Formación de Independiente

Rey; Godoy, Fedorco, Valdéz, Zabala; Marcone, Pérez Curci, Montiel; Gutiérrez, Ávalos, Abaldo.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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