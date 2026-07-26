El volante ofensivo, uno de los colgados por la dirigencia, tiene todo listo para abandonar el fútbol argentino y marcharse a Europa.

Luego de una primera mitad de 2026 para el olvido y tras un arranque de semestre sencillamente de pesadilla, River continúa en plena renovación de su plantel profesional. De hecho, el Millonario sigue moviéndose en torno al mercado de pases, tanto para cerrar posibles fichajes como también para desprenderse de nombres propios.

En ese contexto, tal como adelantó BOLAVIP en las últimas horas, está todo dado para que Santiago Lencina, uno de los marginados por la dirigencia, abandone las filas de la entidad del barrio porteño de Núñez de forma inminente. De no mediar imprevistos, el joven volante ofensivo comenzará a vestir los colores del Burgos de España.

Inclusive, este domingo, las partes implicadas en estas negociaciones llegaron a un acuerdo de palabra por el cual, salvo algún giro de último momento, el oriundo de Corzuela, provincia de Chaco, se mudará a la segunda categoría del mencionado país ibérico con el objetivo de tener la continuidad que no pudo hallar en River.

Se trata de una cesión a préstamo que se extenderá por los próximos 12 meses, con una opción de compra cuyo monto todavía no fue revelado. De este modo, los encabezados estratégicamente por Eduardo Coudet se desprenderán de otro de los jugadores que no venían siendo tenidos en cuenta pese a la falta de volantes creativos.

Santiago Lencina, con un pie y medio afuera de River. (Foto: Getty)

En las últimas semanas, el futuro del volante de 21 años, cuyo contrato finaliza a fines de 2028, se vio vinculado con Independiente e, incluso, despertó el interés de clubes brasileños como Atlético Mineiro y Bahía. Sin embargo, aquellas alternativas no prosperaron y hoy el destino que apareció mejor posicionado para quedarse con el volante fue el conjunto español.

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Si la operación se termina sellando, Lencina se convertirá en una nueva salida dentro del proceso de depuración que viene llevando adelante el Millonario. Hasta el momento ya dejaron el club Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Andrés Herrera y Quintero (no había sido apartado del plantel), mientras que otros futbolistas continúan entrenándose al margen a la espera de resolver su futuro.

Entre ellos aparecen Germán Pezzella, Alexander Woiski, Maximiliano Salas, Fabricio Bustos, Julián Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre y Matías Galarza Fonda, quienes también buscan una salida antes del cierre del mercado. De esta manera, Lencina pondría punto final a una etapa en River en la que disputó 31 partidos oficiales, convirtió tres goles y alternó buenas apariciones con una continuidad que nunca terminó de consolidarse.

DATOS CLAVE

Santiago Lencina jugará a préstamo por 12 meses en Burgos de España desde River.

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Santiago Lencina suma tres goles en 31 partidos oficiales disputados en River.