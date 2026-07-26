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Los mejores memes de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Las redes sociales estallaron con la goleada del Malevo ante el Xeneize.

Los mejores memes de Deportivo Riestra vs. Boca
© Captura memesLos mejores memes de Deportivo Riestra vs. Boca

La dura derrota de Boca frente a Riestra no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los memes se multiplicaron incluso durante el partido. Entre las cargadas de hinchas rivales, las reacciones de los propios simpatizantes xeneizes y quienes eligieron afrontar el momento con humor, las publicaciones se volvieron tendencia y reflejaron el clima de bronca que atraviesa el club tras otro golpe deportivo.

Gran parte de las bromas apuntaron a Álvaro Montero, uno de los principales señalados de la noche. El arquero colombiano quedó bajo la lupa por su responsabilidad en los tres goles de Riestra y su actuación fue el blanco de la mayoría de las chicanas y comentarios irónicos que inundaron las redes sociales tras el pitazo final.

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Bruno Carbajo
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