Los mejores memes de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Las redes sociales estallaron con la goleada del Malevo ante el Xeneize.

La dura derrota de Boca frente a Riestra no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los memes se multiplicaron incluso durante el partido. Entre las cargadas de hinchas rivales, las reacciones de los propios simpatizantes xeneizes y quienes eligieron afrontar el momento con humor, las publicaciones se volvieron tendencia y reflejaron el clima de bronca que atraviesa el club tras otro golpe deportivo.

Gran parte de las bromas apuntaron a Álvaro Montero, uno de los principales señalados de la noche. El arquero colombiano quedó bajo la lupa por su responsabilidad en los tres goles de Riestra y su actuación fue el blanco de la mayoría de las chicanas y comentarios irónicos que inundaron las redes sociales tras el pitazo final.

*Riestra sale de contra a 200km por hora*



Braida: pic.twitter.com/ccbROWUanw — Lecco (@Leccocerosiete) July 26, 2026

Para los que no vieron el 3ro de Riestra pic.twitter.com/erDDbfHTTL — ᴍɪꜱᴛɪᴄᴀɪ (@MisticaIFC) July 26, 2026

a boca le pegaron dos veces y montero se comió los dos goles.



el arquerito de boca es un desastre jajajajaja.



no vuelvas marchesin. pic.twitter.com/5z2FbMZlPU — Nico noble (@NicoNoble_) July 26, 2026

El gol que se come Montero que lo pagaron 4 palos la semana pasada pic.twitter.com/kvGAEjGQV9 — Dinastía (@Dinastia7Roja) July 26, 2026

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el madafakin Álvaro Montero pic.twitter.com/YASMLepV1K — bigote (@Exbigote_) July 26, 2026

"Por fin Boca trajo un arquero que va a ser titular"



Montero cada vez que Riestra patea al arco. pic.twitter.com/l8O9s0LjbD — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) July 26, 2026