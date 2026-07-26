El Ratón se le fue al humo al español una vez que terminó el partido en Nueva Jersey, pero luego se disculpó públicamente.

Uno de los momentos más dramáticos que se vivió en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sucedió instantes después de que el árbitro esloveno -Slavko Vincic- pite el final del partido. Hubo encontronazos entre varios jugadores y también participó Roberto Ayala, ayudante de Scaloni, que golpeó a Dani Olmo.

Las imágenes mostraron claramente cómo Roberto Ayala le pegó una piña a Dani Olmo en medio del caos. El Ratón dialogó con Esports Migdia en Valencia Capital Radio y le pidió disculpas al futbolista español: “Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está“.

Además, agregó: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”. Y sumó: “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”.

Roberto Ayala. (Foto: Getty).

Dani Olmo vs. Ayala

El campeón del mundo replicó las palabras de Roberto Ayala en diálogo con Diari de Terrassa: “Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo”.

Por otra parte, el futbolista español dijo: “Cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados y la gente de Terrassa, vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento“.

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“Porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo que es realmente ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, completó Dani Olmo.

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