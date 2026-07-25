Tras sumar a Ángel Correa y sellar la salida de Juanfer Quintero, River se acerca a su séptimo refuerzo

El lateral surgido de Vélez está muy cerca de volver al país y jugar en River, que sigue buscando refuerzos.

A lo largo de las últimas horas, el mundo River se sacudió por completo. No solo se concretó la operación por Ángel Correa, quien llegó desde México para firmar su contrato, sino que también se produjo la salida de Juanfer Quintero luego de que se expresara desde Colombia y se ausentara de las prácticas, sobre todo cuando Eduardo Coudet lo esperaba.

El enganche cafetero, en su discurso, dejó bien en claro que con el presidente Stefano Di Carlo había llegado a un acuerdo para reincorporarse el jueves 30 de julio y no el 23 de dicho mes como lo había expresado Coudet luego de la caída ante Aldosivi, que le costó la eliminación de la Copa Argentina. Más allá de ello, en Núñez siguen moviéndose dentro del mercado y van por un lateral izquierdo.

Desde hace algunas semanas, negocian con Olympiakos por Francisco Ortega, surgido de las inferiores de Vélez. Y así como BOLAVIP confirmó las charlas entre clubes, ahora pudo certificar que la operación está muy cerca de concretarse para que el futbolista de 27 años salga de Grecia.

A lo largo de las últimas horas, a este medio le confirmaron que “las diferencias con Olimpiakos son cada vez menores”, ya que en un principio los griegos pedían 6 millones de euros por la ficha y que desde el Millonario ofrecían la mitad. Pero también, fuentes cercanas a la negociación, dejaron en claro que “es clave la postura y el deseo del jugador”.

Francisco Ortega interesa en River.

Los números de Francisco Ortega en Olympiakos

Desde su llegada al elenco griego a mediados de 2023, el lateral izquierdo de 27 años lleva disputados un total de 107 partidos, en los que marcó un gol y aportó ocho asistencias.

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Cabe destacar que recibió 12 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 8524 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó tres títulos a nivel local y la Conference League 2023/24.

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