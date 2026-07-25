River recibió la respuesta de Esequiel Barco tras iniciar las gestiones para sacarlo de Rusia

El Turri tiene contrato en Spartak Moscow hasta mediados de 2027 y en Independiente también lo desean.

En las últimas semanas, desde River comenzaron a buscar la manera de repatriar a Esequiel Barco, quien se encuentra en Spartak Moscow y pretende pegar la vuelta al país por diversos motivos familiares.

Según le confirmaron a BOLAVIP, desde la dirigencia riverplatense se contactaron con el entorno del delantero nacido en Villa Gobernador Galvez para conocer las condiciones de una posible negociaciones. Y después de varios días, llegó la respuesta.

Más allá de que el club ruso pide un monto de 7 millones de dólares por el 50% del pase y que River buscará cerrarlo a cambio de 5.5 millones por ese mismo monto, la postura de Barco es clara: por ahora, prioriza a Independiente por sobre los de Núñez.

Esequiel Barco, delantero de Spartak Moscow. (Instagram: Esequiel Barco)

Barco se mostró entrenando con ropa de Independiente

En medio del inicio de las negociaciones para su vuelta a Independiente, el mediocampista se mostró en sus redes sociales entrenando con ropa del elenco de Avellaneda. “¡Preparando lo que viene!”, escribió junto a esta serie de fotos en un gimnasio.

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La gran temporada de Barco en Rusia

A mediados de 2024, luego de un paso con intermitencias en River, Esequiel Barco llegó a Spartak Moscú. Desde su arribo se destacó por sus presencias y también por la cantidad de goles que hizo: en la primera temporada fueron 14 en 36 partidos, mientras que en la segunda 8 en 37. Por otro lado, en este 2026 conquistó la Copa de Rusia.

El paso de Barco por Independiente

Esequiel Barco se formó en Independiente y allí debutó en la temporada 2016/17. Inmediatamente se destacó por su talento y se ganó a los hinchas del Rojo. Solamente estuvo dos temporadas en el club, en total jugó 57 partidos, marcó 8 goles y brindó 7 asistencias. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 de mano de Ariel Holan.

Esequiel Barco, delantero de Spartak Moscow.

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Los números de Esequiel Barco en River

En su paso por el club millonario, entre enero del 2022 y agosto del 2024, Barco acumuló un total de 127 partidos, en los que anotó 17 goles y dio 19 asistencias. Además, ganó 3 títulos locales.

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