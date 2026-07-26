River hoy: Otamendi dio la cara, banca a Pereyra y la racha nefasta

Todas las novedades del Millonario de este domingo 26 de julio, el día posterior a la derrota ante Barracas Central por la fecha 1 del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 26 de julio de 2026, el día después de la caída ante Barracas Central en el Estadio Monumental. Otamendi dio la cara tras su debut en el Millonario, silencio por parte del cuerpo técnico, la banca de los hinchas a Lautaro Pereyra pese a la derrota y la racha lamentable que alcanzó el pasado sábado.

¿Qué dijo Otamendi tras su debut en River?

Nicolás Otamendi, al igual que Gonzalo Montiel, decidieron no tener vacaciones y, a días de jugar la final del Mundial 2026, se sumaron a los entrenamientos en River y jugaron desde el arranque ante Barracas Central. Una vez consumada la derrota, Ota -que fue capitán- dialogó con TNT Sports y dijo: “Ahora soy parte de este grupo, de este equipo y obviamente que esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando y dar otra cara. Hoy en una jugada de mierda nos hicieron un gol”.

Además, agregó: “En líneas generales lo intentamos, lo fuimos a buscar. A veces, al querer ir a buscarlo, se fallan pases en el último tercio y eso nos pasó. Creo que tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina y tenemos que dar la cara, con personalidad“.

“En el último tercio nos faltó paciencia. Ellos no nos generaron, tuvieron dos o tres situaciones nomás. Hay que seguir, no queda otra. La vuelta al fútbol argentino es dura, vengo con la ilusión y el objetivo de ganar cosas en River y voy a seguir trabajando para eso”, completó Ota.

Nicolás Otamendi. (Foto: Getty).

Silencio del CT de Coudet

Como Eduardo Coudet fue expulsado ante Belgrano en la final del Apertura, Ariel Broggi -su ayudante de campo principal- tomó las riendas del equipo ante Barracas Central. Lo curioso es que su postura fue la de no hablar con la prensa una vez consumada la derrota. No habló en zona mixta ni tampoco en conferencia de prensa.

Publicidad

Fuerte banca a Lautaro Pereyra

En la antesala del partido, Aníbal Moreno se resintió de una lesión en su rodilla y Coudet -que no pudo estar en el banco por haber sido expulsado en la final del Apertura- optó por mandar a la cancha desde el arranque a Lautaro Pereyra, uno de los juveniles que mejores rendimientos tuvo cuando le tocó jugar.

Pereyra jugó recostado por izquierda, en un sector donde todo su talento se ve restringido ya que la posición no le es natural, él es un tipo de jugador que necesita libertades. Así y todo, el juvenil mostró fútbol, carácter y fue de lo mejor de de River.

Curiosamente, Ariel Broggi -que reemplazó a Coudet- decidió sacarlo en el entretiempo, todo para acumular más delanteros. Si bien solamente jugó 45 minutos, Lautaro Pereyra fue de lo más destacado de la cancha y así lo reconocieron los hinchas en las redes sociales.

Publicidad

River estiró una racha nefasta

El pasado sábado, River cayó por 1 a 0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental y los hinchas repudiaron al plantel. Una vez consumada la derrota, salvo Nicolás Otamendi, nadie dio la cara ni enfrentó a la prensa para dar una explicación de este momento complejo. Eduardo Coudet no podía hacerlo porque estaba suspendido y Ariel Broggi -su ayudante de campo- tampoco dialogó con los medios.

La derrota ante Barracas Central incrementa una estadística lapidario que deja en claro lo que es River desde hace un tiempo: un equipo que no es capaz de levantar cabeza tras recibir un primer golpe. Desde noviembre de 2024 que el Millonario no revierte un resultado luego de recibir el primer gol. Ya son 20 los meses sin dar vuelta un partido.

Publicidad

River perdió 1 a 0 contra Barracas Central. (Foto: Getty).

En estos últimos 20 meses, River empezó perdiendo en 26 oportunidades y nunca pudo revertir la situación. En total fueron 18 los partidos en los que perdió y solamente en 8 de esos 26 pudo rescatar un punto. Cabe recordar que la última vez que se repuso ante esta situación fue el 6 de noviembre de 2024 ante Instituto en Córdoba en un partido que terminó 3 a 2 para el Millonario.

DATOS CLAVE

Nicolás Otamendi dio la cara con la prensa tras debutar en River Plate.

dio la cara con la prensa tras debutar en River Plate. Lautaro Pereyra recibió el respaldo de la hinchada de River pese a la derrota.

recibió el respaldo de la hinchada de River pese a la derrota. River Plate estiró una racha negativa de 20 meses sin dar vuelta un partido.