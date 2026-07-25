Los hinchas de River criticaron a un titular en la derrota ante Barracas: “Da asco verlo jugar”

Este sábado por la noche, River perdió 1-0 ante Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El gol lo marcó Gonzalo Morales en el primer tiempo y festejó de cara a la gente con el mítico topo gigio por su pasado por Boca. En medio de ese contexto, los hinchas criticaron a Rafael Santos Borré por su rendimiento individual.
Vale destacar que el colombiano fue titular, pero los simpatizantes no le perdonaron el flojo desempeño que mostró sobre el campo de juego del Estadio Monumental y hasta se quejaron de que no fue reemplazado. Por esa decisión de Eduardo Coudet, también algunos comentarios apuntaron contra el entrenador del Millonario.
Lo cierto es que los hinchas de River arremetieron contra Borré. Lejos de dejar pasar su rendimiento individual ante Barracas Central, aprovecharon sus cuentas de X (ex Twitter) y opinaron sin piedad. “Saca al burro de Borré por favor. Me da asco verlo jugar”, escribió uno de los fanáticos y destacó por sobre el resto de los descargos virales.
Rafael Santos Borré, delantero de River Plate. (Getty Images)
Otros de los comentarios más relevantes, fueron: “Apenas toca la pelota extraño a Borja“, “volvió por capricho de Coudet y es un espanto“, “¿Cómo puede ser titular?”, “un verdadero desastre“, “dedicate a jugar, dejá de protestar”, “que no salga me parece increíblemente insultante“, “¿A quién se le ocurrió firmarle hasta 2029?” y “arruina todo”.