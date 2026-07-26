El emotivo balance de Lionel Scaloni sobre la Selección Argentina y el Mundial 2026: “Ese es el verdadero trofeo”

A una semana de la derrota ante España, el DT de Pujato les envió un mensaje a los hinchas de la Albiceleste.

Pasó una semana de la final del Mundial 2026 y los protagonistas ya tuvieron la oportunidad de bajar un cambio y analizar lo sucedido. Luego de que todos los jugadores de la Selección Argentina se manifestaran en redes sociales, este domingo fue el turno de Lionel Scaloni.

El entrenador, que recibió a hinchas en la puerta de su casa en Pujato durante toda la semana, regresó a su residencia en España y no perdió la chance de dirigirse a todo el pueblo argentino a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en la última cita compartió sus sensaciones por el camino del equipo en el torneo, el desenlace final, agradeció a quienes lo acompañaron y hasta lanzó un palo para los que participaron en la campaña anti-Argentina.

El comunicado completo de Scaloni

Después de una semana intensa, donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras. Aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar.

Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría, que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa.

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El esfuerzo, las ganas, el querer ,el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Eso es el verdadero trofeo

Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, a aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido.

Lionel Scaloni.

Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro.

Datos clave

Lionel Scaloni publicó un balance del Mundial 2026 en su cuenta de Instagram.

un balance del Mundial 2026 en su cuenta de Instagram. Argentina perdió ante España la final del Mundial 2026 hace una semana.

la final del Mundial 2026 hace una semana. El entrenador regresó a España tras recibir a los hinchas en Pujato.