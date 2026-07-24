Jugó el Mundial 2026 para Australia tras rechazar a Italia y fue detenido por la policía por doping y exceso de velocidad

Tras lo que fue la participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un verdadero escándalo sacude a la Selección de Australia por estas horas. Cristian Volpato, uno de los jóvenes talentos que tiene el equipo, fue demorado por la policía de Sidney tras una salida nocturna que terminó de la peor manera. Las alarmas están encendidas y la noticia cayó como un balde de agua fría en Oceanía.

Según informaron fuentes locales como ABC News, el volante de 22 años protagonizó no uno, sino dos controles de tránsito durante la misma madrugada y exactamente en la misma zona. Cerca de las 23 horas lo frenaron por primera vez por apretar de más el acelerador, pero lo verdaderamente insólito llegó 120 minutos más tarde: a bordo de su BMW Coupé, lo interceptaron circulando a 109 km/h en un sector donde la máxima permitida es de apenas 60 km/h. Un verdadero peligro al volante.

Cristian Volpato, futbolista de Australia. (Jason McCawley/Getty Images)

Pero más allá de la infracción de tránsito, en esa segunda intervención de la policía apareció un problema de mayor gravedad. Si bien superó el control de alcoholemia, el test de drogas al que fue sometido el futbolista de Sassuolo arrojó un preocupante resultado positivo por cocaína. Mientras las autoridades aguardan por los resultados de la segunda muestra de fluido oral para confirmar definitivamente el análisis inicial, por lo pronto ya lo dejaron a pie y le retiraron la licencia de conducir por los próximos seis meses.

Cabe destacar que el protagonista de este incidente tiene una historia bastante particular. Pese a haber nacido en Australia, cuenta con ciudadanía italiana y hasta supo defender la camiseta de la Azzurra en las juveniles. Sin embargo, al ver que las chances en Europa no estaban del todo claras, terminó optando por dar el sí y representó al seleccionado de su tierra natal.

En lo puramente futbolístico, el volante viene de integrar el plantel australiano que logró dar pelea en la reciente Copa del Mundo que quedó en manos de España. El conjunto oceánico superó la fase de grupos tras ser escolta de Estados Unidos (relegando a Paraguay y Turquía), aunque luego la suerte les dio la espalda al quedar eliminados por penales frente a Egipto en los 16avos de final. Lo cierto es que, después de aquella digna actuación mundialista, el presente de Volpato lo encuentra envuelto en un episodio policial que pone en jaque su carrera.

Publicidad

Cristian Volpato enfrentando a Estados Unidos en el Mundial 2026. (Fran Santiago/Getty Images)

La temporada de Volpato

Volpato es el dueño del dorsal 7 en Sassuolo, club en el que juega desde 2023. En la última temporada, dijo presente en 26 partidos: 24 de Serie A y 2 de Copa Italia. Su saldo es de 2 goles y 4 asistencias con la camiseta del equipo que finalizó 11 en el campeonato italiano, lejos de la zona de descenso.

Volpato cumplía con todos los criterios de elegibilidad para poder representar a la Selección de Australia en la Copa del Mundo. Su lugar de nacimiento (Sidney), su ascendencia y el no haber disputado ningún compromiso con la Mayor de Italia fueron los principales motivos para recibir el visto bueno de FIFA.

Publicidad

DATOS CLAVES