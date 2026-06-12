¿Quién es el DT de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026?

Con una escasa carrera como DT, Sergej Barbarez quiere dar el golpe con Bosnia luego de haberse clasificado en el Repechaje ante Italia.

Bosnia y Herzegovina aterriza en el Mundial 2026 con la firme convicción de sortear la fase de grupos y asegurar su boleto a los dieciseisavos de final. El gran responsable de comandar este sueño mundialista no es otro que Sergej Barbarez, el hombre elegido para sentarse en el banco.

Asumiendo el cargo en abril de 2024, Barbarez tomó las riendas tácticas del conjunto balcánico. Quien fuera una verdadera estrella sobre el césped durante su etapa en Europa, se encuentra ahora dando sus primeros pasos fuertes como técnico, liderando a la misma nación que representó como jugador.

El camino del estratega hacia esta Copa del Mundo tiene un tinte de revancha personal. Tras anunciar su retiro en 2009, postuló su nombre para dirigir a la selección, pero la federación le dio la espalda. Tuvieron que pasar 15 años para que finalmente le confiaran el tan ansiado mando del equipo nacional.

Más allá de su etapa como DT, su estatus de ídolo es indiscutible: es reconocido como uno de los futbolistas más importantes del siglo en el Hamburgo de Alemania. Con la camiseta de Bosnia disputó 47 encuentros, registrando 17 goles y 6 asistencias. Curiosamente, durante su espera de una década y media para ser técnico, y mientras hacía el curso de entrenador, se dedicó al póker profesionalmente. Disputó varios torneos a lo largo de Europa y llegó a embolsar más de 20.000 dólares.

La trayectoria de Sergej Barbarez como entrenador

A diferencia de otros estrategas con un amplio recorrido, el currículum de Barbarez es muy particular. Su carrera como director técnico principal está ligada de forma exclusiva a la selección mayor de su país, asumiendo el enorme reto internacional sin haber dirigido previamente a ningún club.

Selección de Bosnia y Herzegovina – 2024 al día de hoy: 22 partidos, con 8 victorias, 6 empates y 8 derrotas.

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Sus títulos

Debido a que su carrera como DT comenzó hace muy poco, Barbarez todavía no ha sumado trofeos como entrenador. No obstante, su etapa como futbolista cuenta con un destacado historial de títulos y distinciones individuales, especialmente durante su paso por el fútbol de Alemania.

El bosnio fue elegido como el Mejor Futbolista del Año en Hamburgo en tres oportunidades consecutivas (2001, 2002 y 2003). Con esa misma camiseta se consagró como el máximo goleador de la Bundesliga en la temporada 2000/01 tras anotar 22 goles, y gritó campeón al levantar la Copa de la Liga de Alemania en 2004 y la Copa Intertoto en la campaña 2005/06. Previo a su consolidación, en la temporada 1993/94, ya había saboreado la gloria al conquistar la Copa de Berlín defendiendo los colores del Unión Berlín.