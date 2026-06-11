¿Dónde queda Bosnia, país que juega en el Grupo B del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre la nación europea que será rival de Canadá, Suiza y Qatar en la presente Copa del Mundo.

Bosnia y Herzegovina se clasificó para su segunda Copa del Mundo, marcando su regreso a la máxima cita del fútbol tras su histórica participación en Brasil 2014. El combinado europeo integra el Grupo B del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo, es rival de un anfitrión como Canadá y otros dos rivales parejos como Suiza y Qatar.

Los “Dragones” (Zmajevi) no llegan como un seleccionado que sea principal favorito, pero efectuaron unas sólidas Eliminatorias en la UEFA -con eliminación a Italia en el repechaje- y cuentan con jugadores de gran talla que militan en grandes ligas como Ermedin Demirović (Stuttgart), Anel Ahmedhodžić (Sheffield United), Amar Dedić (RB Salzburgo) y el experimentado Edin Dzeko (Schalke 04), entre otros. Una plantilla fuerte, muy física y con hambre de gloria.

¿Dónde queda Bosnia?

Bosnia y Herzegovina es un país soberano situado en el sudeste de Europa, más precisamente en la península de los Balcanes. Limita al norte, oeste y sur con Croacia, al este con Serbia y al sureste con Montenegro. Cuenta con una superficie terrestre de aproximadamente 51.129 km² y posee una pequeñísima salida al mar Adriático, con apenas unos 20 kilómetros de costa en torno a la ciudad de Neum.

El país se caracteriza por su topografía fuertemente montañosa, atravesada en su mayor parte por los Alpes Dináricos, y por contar con densos y frondosos bosques. Su estratégica ubicación geográfica la ha convertido históricamente en un puente entre Oriente y Occidente, lo que se refleja en su rica y compleja mezcla cultural, arquitectónica y religiosa, especialmente palpable en su histórica capital.

Una postal de Sarajevo, la capital bosnia (Créditos: Creative Commons)

Datos clave de Bosnia

Capital: Sarajevo.

Sarajevo. Idiomas: bosnio, croata y serbio.

bosnio, croata y serbio. Gentilicio: bosnioherzegovino o bosnio.

bosnioherzegovino o bosnio. Presidencia: Presidencia tripartita (actualmente conformada por Denis Bećirović, Željka Cvijanović y Željko Komšić).

Presidencia tripartita (actualmente conformada por Denis Bećirović, Željka Cvijanović y Željko Komšić). Superficie: 51.129 km².

51.129 km². Población: 3.531.159 habitantes según el censo de 2022.

3.531.159 habitantes según el censo de 2022. Moneda: marco bosnioherzegovino (BAM).

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Los partidos de Bosnia en el Mundial

12/6 (16:00) – Canadá vs. Bosnia

18/6 (16:00) – Bosnia vs. Japón

24/6 (16:00) – Malí vs. Bosnia

(Los horarios corresponden a la República Argentina)

El fixture del Mundial 2026