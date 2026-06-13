Quién es Ismael Saibari: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del volante de Marruecos

El mediocampista, a sus 25 años, disputa su primer Mundial portando la bandera de la Selección de Marruecos tras ser elegido el mejor jugador del fútbol neerlandés.

Ismael Saibari llega al Mundial 2026 como uno de los futbolistas de Marruecos con mejor presente en el plantel. El volante del PSV Eindhoven aterriza en su primera Copa del Mundo luego de una temporada que lo consolidó como una de las figuras del fútbol europeo y como una de las principales esperanzas del seleccionado.

A sus 25 años, el nacido en Terrassa, España, combina potencia física, técnica y una versatilidad que le permite ocupar distintas posiciones en la mitad de la cancha e incluso más cerca del área rival. Esa capacidad para influir en varias fases del juego, sumada a sus destacadas actuaciones durante la última temporada, lo convirtió en uno de los nombres propios de Marruecos de cara al torneo que se disputa en Norteamérica.

El Mundial lo encuentra, además, atravesando el momento más alto de su carrera. Después de brillar en el PSV y ser elegido entre los futbolistas más destacados del campeonato neerlandés, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mercado europeo. El Bayern Múnich sigue de cerca su situación y negocia una posible transferencia que podría convertirse en una de las ventas más importantes de la historia del club de Eindhoven.

Formado futbolísticamente en Bélgica tras emigrar junto a su familia durante la infancia, Saibari recorrió un camino de crecimiento sostenido hasta convertirse en una de las caras nuevas del seleccionado marroquí posterior a la histórica campaña de Qatar 2022. Campeón de la Copa Africana Sub-23 y luego de la Copa África 2025, es habitual convocado en la Mayor desde hace tres años y ahora afronta el desafío más importante de su carrera.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Ismael Saibari?

Fecha de nacimiento: 28 de enero de 2001.

28 de enero de 2001. Lugar de nacimiento: Terrassa, Barcelona, España (nacionalizado marroquí).

Terrassa, Barcelona, España (nacionalizado marroquí). Edad actual: 25 años.

25 años. Orígenes familiares: De padres marroquíes y fe musulmana. A los 6 años se mudó con su familia a Bélgica por la crisis económica.

De padres marroquíes y fe musulmana. A los 6 años se mudó con su familia a Bélgica por la crisis económica. Superación médica: De niño sufrió una severa malformación en la que sus pies apuntaban exageradamente hacia adentro. Los médicos dudaban de que pudiera caminar correctamente, pero tras un intenso tratamiento ortopédico logró sanar.

Ismael Saibari nació en Terrassa, España, pero creció y se formó futbolísticamente en Bélgica. A pesar de haber tenido la chance de representar a la Selección de Bélgica tras un ofrecimiento formal de Roberto Martínez, Saibari siempre tuvo en claro su sueño. “Desde niño siempre he dicho que quería jugar para Marruecos porque mis padres son de allí”, expresó. Tras quedarse libre en las inferiores del Anderlecht bajo el pretexto de que “estaba gordo”, el jugador se repuso, brilló en el Genk y dio el gran salto al PSV Eindhoven.

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Estadísticas y presente en el PSV Eindhoven

Partidos jugados (Temporada): 37

37 Goles: 19

19 Asistencias: 9

9 Títulos recientes: Supercopa de Países Bajos y fue elegido el mejor jugador de la temporada en la Eredivisie de Países Bajos.

El camino de Ismael Saibari en la Selección de Marruecos

Fecha de debut absoluto: 12 de septiembre de 2023 – Marruecos 1-0 Burkina Faso (Amistoso Internacional).

12 de septiembre de 2023 – Marruecos 1-0 Burkina Faso (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Selección: Copa África 2025 y Copa África Sub-23 2023.

Copa África 2025 y Copa África Sub-23 2023. Partidos jugados con la Mayor: 30 (nueve goles).

30 (nueve goles). Mundial anterior (Qatar 2022): No jugó.

¿Qué rol tendrá en el esquema de Marruecos para el Mundial?

A diferencia de otros jóvenes que arrancan desde el banco, Saibari se perfila como una pieza central y el conductor ofensivo ideal para Marruecos. Destaca por sobre todas las cosas por su absoluta polivalencia: jugó como volante central, enganche, extremo por ambas bandas y recientemente como centrodelantero (marcando un doblete ante Madagascar en la previa del Mundial).

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Su potencia física lo transforman en el jugador “que da la cara en los partidos difíciles“, según Peter Bosz, entrenador del PSV. Con los consejos de definición que adquirió de Ruud van Nistelrooy en su etapa formativa, llega con la cabeza fría y el arco entre ceja y ceja.

Cotización, contrato y valor de mercado de Ismael Saibari

Cuánto vale: Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 60 millones de euros.

Según el sitio especializado Transfermarkt, su pase está tasado en 60 millones de euros. Interés de transferencia: El Bayern Múnich picó en punta con intenciones de cerrar su fichaje y realizó una reciente oferta de 53 millones de euros.

El Bayern Múnich picó en punta con intenciones de cerrar su fichaje y realizó una reciente oferta de 53 millones de euros. Cláusula de rescisión: No tiene una cláusula pública, pero el club de Países Bajos exige una cifra alta para autorizar su salida.

Vida personal y carácter: madurez y fortaleza mental

De fuerte fe musulmana y muy apegado a sus padres, quienes fueron su sostén en los momentos difíciles de su infancia y adolescencia, Saibari maduró a golpes de experiencia. Su fuerte temperamento lo llevó a protagonizar algunos cruces ásperos en el fútbol africano, como una recordada polémica en la final de la Copa de África frente a Senegal).