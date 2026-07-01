Toni Kroos, sin piedad contra la Selección de Alemania: “Nos falta rebeldía”

El campeón del mundo en Brasil 2014 fue crítico con sus compatriotas luego de la eliminación ante Paraguay en el Mundial 2026.

La caída de la Selección de Alemania en manos de Paraguay en los 16avos de final es la sorpresa más grande que entregó, hasta ahora, el Mundial 2026. El combinado europeo encadenó un nuevo fracaso y armó las valijas antes de tiempo en la cita de la FIFA.

El elenco cuatro veces campeón del mundo lleva tres ediciones despidiéndose en las primeras instancias. A raíz de la derrota ante los de Gustavo Alfaro, Toni Kroos, una leyenda de Alemania, salió a criticar con fuerza a sus compatriotas.

“Ahora mismo no tenemos ningún jugador de clase mundial. Hay futbolistas con potencial, pero eso no significa que ya estén en la élite”, analizó el exmediocampista de Real Madrid, retirado en 2024, en su podcast ‘Kroos & Kroos’ junto a su hermano, Felix.

Y se extendió, profundizando sobre la jerarquía y la actitud de los jugadores alemanes que forman parte del equipo: “Hemos dejado de fabricar futbolistas con carácter, ahora todos parecen cortados por el mismo patrón y nos falta rebeldía”.

Alemania, eliminado por Paraguay. (Foto: Getty)

Alemania ya no gana con la camiseta

El exmediocampista hizo hincapié en la paridad entre los equipos actuales: “La realidad es que el fútbol ha cambiado y nosotros nos hemos quedado atrapados en el recuerdo de lo que fuimos. No se gana con el escudo, se gana con jerarquía y hoy no la tenemos”.

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“Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido”, añadió Kroos.

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