Fue el único jugador de Cabo Verde en pasar por el fútbol argentino y palpitó el cruce de los 16avos del Mundial: “Tengo el corazón partido”

El caboverdiano que jugó en Estudiantes de La Plata dejó en claro qué postura adoptará para el cruce ante Argentina.

El viernes 3 de julio, en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, la Selección Argentina tendrá que afrontar el primero de los partidos mata-mata por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se enfrentará a Cabo Verde, que es una de las grandes sorpresas del certamen y que buscará acceder a los octavos de final.

Los africanos no la tendrán nada fácil, pero intentarán conseguir la gran utopía: bajar al vigente campeón del mundo. Lógicamente, ante la poca experiencia que tienen los dirigidos por Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, los hace un rival sumamente complejo. Y mucho más por lo que se vio en la actual competencia.

En la previa a lo que será el cotejo correspondiente a los 16avos de final, Adriano Tomás Custodio Mendes fue quien palpitó el juego. Sí, el primer africano que formó parte del fútbol argentino por torneos de AFA, tiene el corazón dividido por su sangre, pero también por el cariño que le brindó la tierra celeste y blanca.

“Tengo el corazón partido. Yo sé de dónde vengo, dónde nací, cuáles son mis raíces. Obviamente que Argentina me dio todo, todo, pero tampoco voy a traicionar mi sangre ni mis raíces”, exclamó en diálogo con Olé. Y luego hizo una declaración totalmente sorpresiva: “Voy a mirar el partido sin ningún fanatismo, ni para un lado ni para el otro. No voy a gritar un gol de Cabo Verde ni de Argentina”, sentenció.

"POR PRIMERA VEZ EN MI VIDA, NO VOY A GRITAR NINGÚN GOL" 🙅‍♂️⚽



▶️ Custodio Mendes, el único caboverdiano que jugó en el fútbol argentino, explicó que no gritaría ningún gol en los dieciseisavos de final 🇦🇷🇨🇻



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Su relación con Estudiantes: la influencia de Bilardo y el recuerdo de Russo

En el León construyó una profunda amistad con Patricio Hernández, a quien considera “un hermano” y fue justamente el encargado de aportar detalles sobre el desempeño futbolístico del oriundo africano. Con TN lo recordó como un jugador “zurdo, que cabeceaba bien“, pero sobre todo, como alguien “inteligente y vivo“.

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Tras su paso por Estudiantes, donde se consagró campeón del Nacional 1983 y disputó 53 partidos, Mendes se convirtió en un trotamundos del fútbol, dejando su huella en Temperley, Colón, San Martín de Tucumán, Chacarita y clubes del exterior.

No obstante, más de 40 años más tarde de vestirse como Pincha y en medio de la efervescencia por la clasificación de su tierra natal a la próxima Copa del Mundo, fue precisamente una visión del Narigón, quien “te cantaba todo antes de que pase”, la que Mendes trajo a colación para explicar el logro de su país. “Es como dijo Bilardo hace muchos años: ‘Africa alguna vez va a hacer potencia’ y yo creo que hoy lo es“, afirmó con ESPN.

“Muchos de los jugadores que han brillado en Portugal son todos nacidos en Cabo Verde“, agregó para sacar pecho. Con la emoción a flor de piel, el pionero sentenció: “En lo personal, sabiendo que desde mis raíces van al mundial, que es algo único e histórico, tengo una felicidad enorme“.

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Adriano Mendes durante su paso por Temperley, su segundo club argentino luego de Estudiantes (@VSportsTM).

De aquel mismo vestuario de Estudiantes que supo marcarlo a fuego, Mendes también recordó a otro compañero, Miguel Ángel Russo, cuyo reciente fallecimiento lo golpeó de cerca. “Obviamente que duele lo de Russo, son muchos años que yo lo conozco. Me dolió verlo en los últimos tiempos en el estado que tenía“, expresó.

Su conexión con Miguelo se fortalecía a través de Patricio Hernández, a quien considera “un hermano”, aunque compartió un recuerdo personal imborrable que tiene del ex entrenador: “Fue el único compañero que tuve en Estudiantes que nunca me pegó una patada en una práctica“.

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La lucha contra la discriminación

El desembarco en el fútbol profesional obligó a que Mendes le presenta batalla al racismo. “La primera vez que me dijeron ‘negro’ a un pibe lo corrí tres cuadras“, relató. La discriminación era constante, pero buscaba redoblar la apuesta con sus discriminadores. “Un jugador de San Lorenzo me dijo ‘salí de acá, negro’. Le contesté ‘yo soy negro, pero debo ser la fantasía de tu novia o tu señora‘”, confesó. Con el tiempo, aprendió a convivir con ello: “Si hoy me decís Custodio, no me hago cargo, pero si me decís ‘negro’, me doy vuelta al toque“.

Su carrera, tan atípica como su llegada, no podía tener un final convencional. Jugando para el club Martín de Güemes en el Torneo Federal, harto de lo que consideraba un arbitraje injusto, decidió ponerle un punto final a su manera. “Le dije al árbitro: ‘este es mi último partido, si me cagás te vas a acordar toda tu vida de mí’“, contó. Dicho y hecho.

Tras una amarilla que consideró injusta, se descontroló: “Le pegué una piña. Me despedí del fútbol como yo lo soñé, me desquité del maltrato que tenían los árbitros hacia mí“. Un cierre cinematográfico para la historia del caboverdiano que, décadas antes de que su país llegara a un Mundial, ya había exportado hacia Sudamérica el nombre de su tierra.

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