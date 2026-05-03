Si bien los futbolistas profesionales atraviesan momentos clave en su carrera, tanto positivos como negativos, es difícil estar preparados. Hace años que los planteles trabajan la parte mental, pero una jugada o un gol te puede marcar para siempre y eso le pasó a Kiko Casilla, ex arquero de Real Madrid.

En su debut con la Selección de España, Kiko Casilla fue protagonista de una acción desafortunada. Los españoles se medían ante Alemania -por entonces campeones del mundo- el 18 de noviembre de 2014 en un partido amistoso en Vigo.

Kiko Casilla ingresó a falta de pocos minutos para el cierre del encuentro cuando el duelo estaba 0 a 0. Sobre el final, Toni Kroos tomó la pelota y remató desde afuera del área. Casilla no tuvo la mejor reacción y el disparo terminó en gol. A más de doce años de aquella acción, el ex arquero recordó la jugada en diálogo con As.

“Cumplí el sueño de estrenarme con España en un amistoso en Vigo contra Alemania ocupando el puesto de Iker en el 76′. Llovía mucho, Kroos chutó al final, el balón me botó delante, había bastante agua y no pude atajarlo. Esa acción me creó un trauma mental, pero el tiempo me ayudó a superarlo“, afirmó Kiko Casilla.

El presente de Real Madrid

Kiko Casilla analizó la actual temporada del Merengue y dijo: “Nadie esperaba algo así, pero se han juntado muchas cosas. Lo de las lesiones es un drama que ha afectado bastante en momentos clave. Ha habido un cambio de entrenador, el fondo de armario no era muy amplio y tampoco ha habido suerte en algunos partidos. Se ha juntado todo y ha salido un año malo. Ha faltado regularidad y eso en la Liga penaliza mucho”.

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Kiko Casilla con la casaca de Real Madrid en 2016. (Foto: Getty).

¿Casillas o Courtois?

Al ex arquero de Real Madrid le preguntaron a quién prefería entre Courtouis o Casillas y afirmó: “Ese penalti es complicado de parar, pero voy a decir Iker. Para mí siempre fue una referencia y le he visto hacer cosas impresionantes. Sin ánimo de ser diplomático, para mí el mejor del mundo desde hace unos años es Courtois y el mejor de la historia es Casillas“.

DATOS CLAVE

Kiko Casilla debutó con la selección de España en un amistoso contra Alemania en Vigo.

debutó con la selección de en un amistoso contra Alemania en Vigo. El mediocampista Toni Kroos anotó el gol decisivo tras un disparo que pictó ante el agua.

anotó el gol decisivo tras un disparo que pictó ante el agua. El portero ingresó al campo en el minuto 76 sustituyendo a Iker Casillas durante el partido.