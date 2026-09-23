Cristiano Ronaldo y las dos misiones que quiere conquistar antes de su retiro: “Ganar la Nations League y llegar a los 1000 goles”

El nacido en Madeira habló de sus últimos objetivos profesionales antes de volver a jugar con Portugal en esta fecha FIFA.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere seguir haciendo historia en el fútbol en general y en la Selección de Portugal. El centrodelantero fue convocado para esta nueva fecha FIFA por el nuevo entrenador del seleccionado lusitano, Jorge Jesús, y será titular este jueves ante Gales por la fecha 1 de la Nations League.

CR7 había puesto en duda su continuidad en su Selección y habló por primera vez de su retiro, asegurando que podría darse en la culminación de esta temporada 2026/27, en la que seguirá jugando para Al Nassr y su equipo nacional.

Antes de volver a ponerse la camiseta del país ibérico, algo que no hace desde la eliminación en el Mundial 2026 a manos de España, Cristiano habló ante la prensa y fue claro al referirse a los dos objetivos que quiere conseguir antes de colgar los botines.

Uno de ellos es personal y el otro grupal, con su Selección. “Las misiones ahora son dos: ganar la Nations League y alcanzar 1000 goles en la carrera“, señaló el ex Real Madrid, Manchester United y Juventus. Cabe destacar que, de las cuatro ediciones que tuvo el certamen europeo, Portugal ganó dos, en 2019 y la más reciente en 2025.

Además, habló nuevamente de su futuro y su posible retiro profesional: “¿Si será mi último año? Posiblemente, pero no lo sé. A veces decimos algo hoy, y mañana lo que dijimos deja de ser cierto. Si mi cuerpo me lo permite, y también mi mente, y si estoy en buena forma, no lo sé. No sé qué va a pasar. Todavía estoy demostrando que soy capaz de estar aquí“, expresó.

Luego , se mostró conforme con seguir siendo parte de la Selección de Portugal:”Tenés que demostrarlo todos los días y he demostrado en el club y la selección nacional que todavía estoy marcando goles. Estoy completamente listo para jugar. Si el entrenador quiere que comience el partido desde el banco, también estoy listo para eso. Aun si no juego en el partido, no habrá ningún problema. Se trata de gestionar el equipo, y eso es responsabilidad del entrenador”.

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🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “The missions now are two: winning the Nations League and reaching 1000 career goals”. pic.twitter.com/GicaEIOrUl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

La fecha FIFA para Portugal

Portugal integra, hoy, el Grupo 4 de la Liga A de la Nations League, por lo que se encuentra en la división que pelea por el título. Su zona es compartida con Dinamarca, Noruega y Gales. En este sentido, en este fecha FIFA disputará las primeras cuatro fechas del certamen.

Fecha 1: Portugal vs. Gales – Jueves 24 de septiembre, 15:45 (Horario Argentina) – Estádio José Alvalade.

Fecha 2: Noruega vs. Portugal – Domingo 27 de septiembre, 15:45 (Horario Argentina) – Ullevaal Stadion.

Fecha 3: Dinamarca vs. Portugal – Jueves 1 de octubre, 15:45 (Horario Argentina) – Parken.

Fecha 4: Portugal vs. Noruega – Domingo 4 de octubre, 15:45 (Horario Argentina) – Estádio do Dragão.

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A cuántos goles de los 1000 está Cristiano Ronaldo

Entre clubes -Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr- y la Selección de Portugal, Cristiano lleva 973 goles en toda su carrera, anotados en 1331 partidos. Por ende, le faltan 27 tantos para llegar a las cuatro cifras.