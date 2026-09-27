Alineaciones de Alemania vs. Grecia por la Fecha 2 de la Nations League

En la ciudad de Augsburgo, los combinados europeos se encuentran frente a frente con la misión de seguir evolucionando.

Este domingo, en el marco de la Fecha 2 de la UEFA Nations League, los seleccionados de Alemania y Grecia se encuentran frente a frente en el WWK Arena de Augsburgo, en el propio país teutón. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando.

Alemania, ahora con Jürgen Klopp sentado en el banco de los suplentes, viene de consumar un nuevo fracaso mundialista. Sucede que, hace poco más de dos meses, el combinado europeo solo llegó hasta los 16avos de final, cuando fue eliminado por Paraguay.

Por su parte, el seleccionado griego, que no estuvo en la pasada Copa del Mundo, arrancó de muy buena manera la presente edición de la UEFA Nations League. Es que, hace solamente un puñado de horas, doblegó a Serbia en condición de visitante.

Probables formaciones de Alemania y Grecia

Alemania: Marc-André ter Stegen; Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu; Nadiem Amiri, Felix Nmecha, Joshua Kimmich; Younes Ebnoutalib, Kevin Schade y Karim Adeyemi.

Grecia: Konstantinos Tzolakis; Kostas Tsimikas, Panagiotis Retsos, Konstantinos Mavropanos, Georgios Vagiannidis; Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Dimitrios Kourbelis, Konstantinos Karetsas; Vangelis Pavlidis y Charalampos Kostoulas.

Hora y estadio de Alemania vs. Grecia

Hora: 15:45 (República Argentina)

Estadio: WWK Arena (Augsburgo)

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La previa de Alemania vs. Grecia