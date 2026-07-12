En 2 minutos, el Flaco López igualó una marca que a Cristiano Ronaldo le llevó 6 Mundiales

Tras ingresar en el alargue contra Suiza, el delantero asistió a Julián Álvarez en su gol y se metió en los libros estadísticos de la Copa del Mundo.

José López saltó a la cancha a los 110 minutos del partido frente a Suiza con un objetivo claro: ayudar a la Selección Argentina a evitar los penales. Y cumplió rápido con la tarea cuando dos minutos después terminó habilitando a Julián Álvarez para el derechazo descomunal que significó el 2-1 y encaminó la clasificación a las semifinales del Mundial.

Lo que difícilmente imaginaba el Flaco era que ese pase gol lo llevaría a igualar a Cristiano Ronaldo en una estadística mundialista, una que al astro portugués le demandó seis Copas del Mundo. ¿Cómo? Si bien CR7 cerró este año su histórica etapa en Mundiales con 11 goles y dos asistencias, los libros marcan que tanto él como López cuentan con una sola participación directa en goles en fases de eliminación directa. La diferencia es que el argentino necesitó dos minutos y el luso, dos décadas.

Mientras el correntino logró su registro con la asistencia a la Araña, el portugués recién cosechó su primera intervención decisiva en duelos mata-mata gracias al penal convertido frente a Croacia, en los dieciseisavos de final del presente certamen. Aquel fue el anteúltimo partido mundialista de Cristiano antes de la eliminación de Portugal frente a España.

¡FSDKLFSDKLFJDKLSFJDSKFJDKLSJF PERO QUÉ GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO POR DIOS!



A los 112', JULIÁN ÁLVAREZ puso el 2-1 ante Suiza en los cuartos de final. pic.twitter.com/QikHSi8CxL — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

La particularidad adquiere más valor al ver el recorrido de ambos. López apenas acumula 16 minutos totales en Mundiales: 14 frente a Jordania en fase de grupos y los dos que tardó en asistir a Suiza. Cristiano, en cambio, disputó 26 partidos entre Alemania 2006 y el Mundial 2026. Sus diez goles anteriores y sus dos pases de gol ocurrieron exclusivamente en fase de grupos, hasta que en esta última edición logró romper el maleficio en la ronda eliminatoria.

Cristiano Ronaldo festeja su gol ante Croacia, el único que convirtió en duelos de eliminación directa en Mundiales (Getty).

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El destino casi cambia la historia

Curiosamente, la asistencia de López estuvo cerca de no existir. Después del partido, el propio delantero reveló que originalmente Lionel Scaloni tenía pensado que el ex Lanús reemplace a Julián Álvarez, pero el calambre que sufrió Leandro Paredes modificó los planes sobre la marcha.

“No recuerdo bien, en el momento no escuché, pero creo que sí, que ese era el cambio“, respondió el atacante cuando ESPN le consultó si inicialmente iba a ingresar por la Araña. Luego, consciente del desenlace final, completó: “Parece que está escrito y a veces se dan las cosas como el destino parece que lo tiene preparado. Feliz por las casualidades y feliz por lo que hicimos para merecer el resultado. Eso es lo importante”.

De esa manera, López entró, Julián permaneció en cancha y, entre ambos, construyeron la jugada que dio paso a la clasificación agónica. De paso, el Flaco encontró un lugar inesperado en las estadísticas de los Mundiales con tan solo dos partidos disputados. Combo completo.