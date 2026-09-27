Los Vikingos Rojos reciben a CR7 y compañía en el Ullevaal Stadion de Oslo por la Fecha 2 del Grupo A4.

Duelo de punteros en la UEFA Nations League. La Selección de Noruega recibe a Portugal en el Ullevaal Stadion, desde las 15:45 hs, por la Fecha 2 del Grupo A4. Ambos combinados ganaron en sus estrenos y ahora se miden con la misión de terminar en lo más alto de su zona.

La UEFA Nations League se vive por Disney+

Los Vikingos Rojos fueron una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 de la mano de un intratable Erling Haaland, mientras que Portugal -ahora con Jorge Jesus como DT- sigue teniendo uno de los mejores planteles de Europa y busca volver a ganar la Nations League por tercera vez en su historia.

Cristiano Ronaldo fue titular en el primer partido de los Lusos ante Gales, pero no pudo convertir y fue reemplazado en el segundo tiempo. Sin embargo, todo apunta a que volverá a formar parte de la alineación titular de Portugal en su visita a Noruega.

Alineaciones probables de Noruega vs. Portugal

Noruega: Orjan Nyland, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Oscar Bobb. DT: Ståle Solbakken.

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, Pedro Neto, Vitor Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesus.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos seleccionados comenzaron con el pie derecho su participación en la UEFA Nations League. Noruega venció por 3-2 a Dinamarca en Oslo con doblete de Erling Haaland, mientras que Portugal se impuso por 1-0 ante Gales en Lisboa con un gol de Joao Félix.

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Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Portugal

El atractivo partido entre Noruega y Portugal por la Fecha 2 del Grupo A4 de la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN en Argentina. Además, fanáticos también tendrán la posibilidad de seguir la acción desde cualquier dispositivo vía streaming por Disney+.