El domingo 30 de octubre, Martina Stewart Usher se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, exitoso reality que cuenta con la conducción de Santiago del Moro y se transmite por la pantalla de Telefe. En esta sintonía, se filtró un video del casting de la polémica participante el cual causó revuelo en las redes sociales.

"Soy Martina Stewart, tengo 25 años y vivo en Buenos Aires, Zona Norte. Nunca me había anotado en un programa, era algo que tenía pendiente. Me considero muy simpática, demasiado extrovertida, no tengo filtro, pero creo que no es ninguna virtud porque me voy a chocar mucho con el otro", comenzó a contar la ex participante en su casting. Sin embargo, el foco de las críticas estuvo puesto en la siguiente frase: "También soy demasiado competitiva, celosa y homofóbica”, dijo entre risas.

Cabe señalar que Martina recibió críticas desde que comenzó su participación en el programa ya que en su presentación había aclarado que le daba “asquito” la homosexualidad. Es por ese motivo que en las redes sociales se pusieron de acuerdo para votarla con el fin de que quedara fuera de juego.

+¿Dónde ver Gran Hermano 2022?

Gran Hermano 2022 se podrá ver por la pantalla de Telefe este martes desde las 21:45 horas. Además, se puede seguir las 24 horas por Pluto TV, el servicio de streaming de Paramount gratuito. Podés acceder a la transmisión haciendo CLICK ACÁ.

+Martina respondió todo después de su eliminación - Gran Hermano 2022