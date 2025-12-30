El TikTok viral de Martín Demichelis bailando con su hija: “Lo echaron de River por menos”

En las últimas horas del 2025, gran parte del mundo del fútbol disfruta de algunos días libres antes de retomar las actividades con sus clubes o definir su futuro en el mercado de pases. Martín Demichelis es una de las figuras que analiza opciones para volver a dirigir.

El entrenador de 45 años se encuentra sin equipo desde su salida de Rayados de Monterrey en mayo. Mientras elige su nuevo desafío, el ex DT de River Plate se enfoca en disfrutar de unos días de sol en Punta del Este junto a su familia.

En ese contexto, Micho apareció en una publicación de TikTok de su hija en el que ambos bailan el trend de la canción viral en redes sociales “el que no baila no come bizcocho”. En pocas horas, las visualizaciones e interacciones se dispararon.

En menos de 24 horas, más de 1,5 millones de usuarios reprodujeron el video del divertido momento entre padre e hija. Además, la publicación ya acumula más de 600 comentarios y 80 mil likes.

Pero lo que no pasó desapercibido fueron las reacciones de los hinchas de River. Decenas de seguidores del plantel Millonario se hicieron presente en el posteo con bromas, pedidos de disculpas y de regreso. “Pensar que te echaron por mucho menos, Martín”, fue el chiste de uno de ellos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Martín Demichelis está sin equipo desde mayo tras salir de Rayados de Monterrey .

está desde mayo tras salir de . Un video de TikTok del DT superó 1,5 millones de vistas en 24 horas.

del DT superó en 24 horas. El ex técnico de River vacaciona en Punta del Este junto a su familia.

Publicidad