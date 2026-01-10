Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Después de concretar la contratación de Marino Hinestroza, quien debe viajar hacia Buenos Aires para firmar su vínculo con Boca, los dirigentes siguen trabajando de lleno en el mercado de pases, donde pueden darse algunas salidas.

Los dos refuerzos que buscará Boca tras acordar la llegada de Marino Hinestroza

Según pudo saber BOLAVIP, en las oficinas xeneizes buscarán formalmente a Alexis Cuello y Gastón Hernández, ambos futbolistas de San Lorenzo. Por el delantero hay charlas hace semanas, pero sin avances formales. Boca quiere adquirir el 60% del pase de Cuello y en los próximos días hará una oferta. Cabe destacar que el 40% restante corresponde a Almagro.

Alavés ofertó por Kevin Zenón

Lo que antes era un interés, este viernes se materializó en una oferta concreta. El Deportivo Alavés de la primera división de España viene fuerte por Kevin Zenón y quiere llevárselo de Boca en este mercado de pases.

Kevin Zenón, volante de Boca.

El equipo comandado por Eduardo Coudet quiere sumar al volante xeneize para darle ese plus que los podría catapultar de la zona baja de mitad de tabla al sueño de meterse en el top 10 de LaLiga. Para ello, en las últimas horas avanzaron de manera formal con una propuesta por el pase de KZ22.

Santiago Dalmasso se iría a Platense

Santiago Dalmasso, desde finales del año pasado, es pretendido por Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 y por eso representante del fútbol argentino en el máximo certamen continental para este 2026.

El mediocampista de 21 años, que tuvo destacadas actuaciones en la Reserva que conduce Mariano Herrón y contrato con el club hasta diciembre de 2029, solo contabilizó 20 minutos de acción en Primera División, repartidos en tres encuentros diferentes, y saldría cedido rumbo al Calamar en busca de mayor rodaje.

El Changuito Zeballos y el interés de un gigante de Brasil, a meses de quedar libre en Boca

En primer lugar, hay que aclarar que el Changuito termina su contrato el 31 de diciembre, por lo que solamente le queda poco menos de un año de vigencia. Un factor relevante a tener en cuenta es que su contexto cambió y, por su magnífico nivel en el último tiempo, es visto con buenos ojos por diferentes clubes que buscan quedarse con su talento, quizás hasta sin tener que pagar por él.

El Changuito Zeballos, delantero de Boca.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Santos llamó al entorno de Zeballos. Con el claro objetivo de analizar como posible refuerzo de cara al futuro, desde Brasil averiguaron su situación y sus pretensiones para tener un mayor conocimiento en el caso de querer avanzar formalmente por uno de los grandes talentos que el fútbol argentino todavía tiene en su poder.