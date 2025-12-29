Piñas, oreja rebanada y denuncia: el mal momento de un ex Independiente en un picado con amigos

Es habitual que los ánimos estén más caldeados de lo habitual en el mes de diciembre. En esta época del año suelen producirse más hechos de violencia y mucho tiene que ver el estrés acumulado. En esta oportunidad, el que vivió un muy mal momento en un picado con amigos en Rafaela fue Darío Gandín, el ex delantero que tuvo pasos destacados por Colón, Independiente y el fútbol mexicano, en clubes como León y Necaxa.

En las últimas horas se hizo público un hecho que sucedió hace unos días, cuando Darío Gandín fue a jugar un picado con amigos en una canchita de Rafaela, Santa Fe. El lugar cuenta con cámaras de seguridad y quedó registrado el momento en el que ex delantero de Independiente tuvo un entredicho con un rival y todo terminó de la peor manera.

Gandín reaccionó y golpeó a su rival, este respondió de la misma manera y terminaron a las piñas. La cuestión es que el ex Independiente lesionó en la oreja a su contrincante en la pelea y se la rebanó. Eso derivó en una denuncia por lesiones, pero según informaron medios de Santa Fe, la misma quedó en la nada.

Tweet placeholder

Así fue la carrera del Chipi Gandín

El Chipi nació en la provincia de Santa Fe, pero sus primeros pasos en Primera fueron en Platense, donde jugó entre el 2000 y el 2001, ese mismo año se marchó para Atlético Rafaela, donde tendría su primer ciclo en el club y allí lograría ascender a Primera División en el año 2003.

Luego de pasar por Colón y Argentinos Juniors, el Chipi recaló en México para jugar en León. Para 2006 regresó al fútbol argentino y allí jugó en Gimnasia de Jujuy, Colón e Independiente y luego regresó a México para representar a Necaxa. El tramo final de su trayectoria fue con nuevos pasos por Atlético Rafaela y Colón, también vistió la camiseta de Aldosivi y de algunos clubes del Ascenso de su provincia.

Publicidad

Publicidad

ver también Loyola, el sueño de Riquelme para Boca en caso de no concretar la llegada de Ascacibar

DATOS CLAVE