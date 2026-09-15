Lavezzi: “Tuve problemas de depresión”

El Pocho también reveló la importancia de su vínculo personal con Lionel Messi, con quien compartió años en la Selección Argentina.

Ezequiel Lavezzi tuvo una carrera destacada. En el fútbol argentino se destacó en San Lorenzo, mientras que en Europa vistió casacas de la talla del Napoli y PSG. Por otro lado, tuvo un destacado paso por la Selección Argentina, integrando el plantel que fue subcampeón en Brasil 2014.

Lamentablemente, una vez que se retiró del fútbol, el Pocho atravesó algunos problemas de salud. El ex delantero dialogó con Fenomeni y dijo: “Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento“.

“De a poco me voy recuperando. Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo. La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante“, agregó Ezequiel Lavezzi.

La importancia de Maradona y Messi

Respecto a Diego Maradona, a quien tuvo como entrenador en la Selección Argentina, Lavezzi afirmó: “Diego era un hombre especial. De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo“.

Sobre Messi afirmó: “Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica. El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro“.

El Pocho habló de su paso por Napoli

Lavezzi pasó por Napoli entre 2007 y 2012. En relación a su ciclo en el elenco italiano, el Poco afirmó: “El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor. Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho. Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más“.

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Lavezzi en Napoli. (Foto: Getty).

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