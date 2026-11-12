Scaloni es un tipo con muchos huevos y su renovación en la Selección Argentina se resume en dos palabras: valentía y conveniencia

El DT campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 quiere ir por más. Quiere ganarlo todo y eso es realmente muy loable.

Resumo en dos palabras la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030: valentía y conveniencia.

Primero, valentía. Scaloni es un tipo con muchos huevos. Los tenía cuando jugaba y los tiene cuando dirige. Va siempre al frente y no le asustan las situaciones. No se asustó para asumir en el 2018, no se asustó para seguir después de ser campeón del mundo y no teme tampoco ahora.

La verdad, es difícil pensar en que va a llegar a una tercera final del mundo, pero no importa. El tipo arriesga, el tipo se tiene fe. Sin Lionel Messi, con un equipo que obviamente va a llegar más viejo, con Dibu Martínez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y compañía.

Pero repito, no le importa. Él va al frente igual. Se anima y asume la responsabilidad. Dice: ‘Yo dirijo en Argentina en el 2030, uno o tres partidos y vemos, superó a Menotti y Bilardo, que dirigieron dos Mundiales cada uno, y puedo ir por otra final y otro título’.

Tiene muchos huevos Scaloni. Va al frente siempre y quiere ganar siempre: Copa América, Eliminatorias, Mundial, Finalissima, amistosos. Siempre quiere ganar y es muy loable.

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Ahora, también es por conveniencia, obvio. Esto es por plata y él es profesional. Y la verdad es que a ningún equipo potencia de Europa le ha interesado Scaloni. No lo buscaron Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus…

Entonces, Scaloni dice: ‘La verdad, no tengo laburo en un grande de Europa, entonces sigo en Argentina y cobro un muy buen salario, con un trabajo realmente cómodo’.

Y, además, hay que decir que el tipo es un estadista. Yo creo que no hay técnico que haya hecho mejor los recambios en la Selección Argentina que Scaloni. Cómo fue cambiando de 2018 a 2022, después de 2022 a 2026 y cómo arrancó ahora.

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Ahora te aparecen Anselmino, Santia Castro, Soulé, Nico Páz y más pibes. Y Scaloni, con su cuerpo técnico, los ve. No se les escapa ninguno. Los prueban y los prueban.

Entonces, me parece que la Selección Argentina está en muy buenas manos para los próximos cuatro años. Ojalá que la era post Messi no sea tan dura como lo fue la era post Maradona, que nos costó muchísimo.