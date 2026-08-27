Llegó el momento de dejar los egos de lado: Ramón Díaz es el único que puede unir a River

El club necesita tacto y muñeca política urgente. La dirigencia quiere tirar del carro con un interinato hasta diciembre para buscar a Scaloni o Aimar, pero el hincha en el Monumental ya dio su veredicto. Es ahora.

Llegó el momento de dejar los egos de lado. A mí me parece que hoy River Plate debe unirse y el hombre, el técnico, el entrenador que lo puede lograr es Ramón Díaz.

River está por encima de todos los caprichos. Está por encima de Di Carlo, de D’Onofrio, de Francescoli y del propio Ramón. Por eso, me parece que el técnico indicado para apagar este incendio en Núñez es él. Y no lo digo yo solo, es el que pide la gente.

Algunos me dirán: “Che, Toti, son 200 los que van al hall a hacer lío”. Bueno, esos 200 que van, piden a Ramón. Que quede claro: no piden a Crespo, no piden a Almeyda, ni la vuelta de Gallardo o de Demichelis. Piden a Ramón Díaz.

Yo creo que dentro de una gestión como la actual, que es de cuatro años, el primer año no le está yendo bien desde lo deportivo. En estos escenarios, me parece que la política siempre tiene que tener un rol fundamental. Hace falta tacto, hace falta muñeca.

Y se los digo con total sinceridad, sin que sea mi técnico preferido ni el santo de mi devoción: este es el momento para Ramón Díaz.

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Ahora bien, ¿qué es lo que creo que va a hacer River? Podés estirar el domingo con Marcelo Escudero, ayudado por Leo Ponzio, un partido. Pero diez partidos… me parece un montón.

Tengo la información de que la Comisión Directiva va a ir por ese camino. Quieren aguantar y esperar a diciembre para tener disponibles a nombres como Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Gabi Milito o Eduardo Domínguez, y abrir el abanico a más posibilidades.

Para mí es un error estirar tanto los tiempos. Lo reitero: es el momento de poner a River por encima de todo, y hoy, eso significa concretar la vuelta de Ramón.