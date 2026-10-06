Emotiva despida de la Selección Argentina a Messi en sus redes sociales: “Nos hiciste mejores”

La Pulga disputará su última función con la camiseta de la Albiceleste en lo que promete ser una noche memorable.

Lionel Messi enfrenta una de esas jornadas que quedará marcada para siempre en su memoria. La Selección Argentina se mide ante Benín en el Estadio Monumental en lo que será la última función de la Pulga con la camiseta del combinado nacional. Entradas agotadas, shows en vivo, sus compañeros del Mundial 2022 y hasta un fan fest en Ciudad Universitaria serán es despliegue para una noche mágica.

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección Argentina le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi en el que destacó sus orígenes en Rosario, sus goles, su rol como padre, esposo, hijo y el foco estuvo puesto en cómo hizo mejores a todos los argentinos con su ejemplo.

El emotivo mensaje de la Selección para Messi

“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles. Por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América. Inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar.

Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres Mejores hijos. Mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más.

Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria y golea. Nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mirá si eso no nos va a ser mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras. Cuando pusiste la historia en su lugar.

A los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado a esa Copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos. Por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Sienten que es Leo Messi para nosotros. ¿Sabes qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos“.

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¿Cuándo juega Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi?

El equipo de Lionel Scaloni cerrará esta fecha FIFA enfrentando a Benín el martes 6 de octubre a las 20 horas. en el Estadio Monumental de Núñez.

¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en la Selección Argentina?

El actual jugador del Inter Miami acumuló 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina.

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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