Quién es el árbitro de Argentina vs. Benín en la despedida de Lionel Messi de la Selección

El chileno Fernando Véjar es el colegiado encargado de impartir justicia en este trascendental partido en el Estadio Monumental.

Este martes, en el Estadio Monumental de Núñez, Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. Lo hace en un amistoso FIFA internacional contra el combinado africano de Benín y después de haberse entregado a La Albiceleste durante más de dos décadas, alcanzando su sueño de poder ser campeón del mundo.

En medio de ese panorama, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó quiénes son los encargados de impartir justicia en este trascendental partido entre Argentina y Benín que quedará en la memoria de todos y cada uno de los amantes del deporte más popular del globo terráqueo, siendo el chileno Fernando Véjar el árbitro principal.

La terna arbitral de Argentina vs. Benín

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

Asistente 1: Carlos Venegas

Asistente 2: Wladimir Muñoz

Cuarto árbitro: José Cabero

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

El único antecedente de Véjar con un equipo argentino

No es un detalle menor que Fernando Véjar nunca dirigió oficialmente a la Selección Argentina. De hecho, el árbitro chileno solamente impartió justicia en un cotejo de un equipo argentino. Sucedió en la segunda ronda de la fase de clasificación a la fase de grupos de la presente edición de la Copa Libertadores de América.

En ese entonces, Véjar dirigió en la victoria por 1-0 de Argentinos Juniors como visitante de Barcelona de Guayaquil, en el territorio ecuatoriano. El Bicho logró un muy buen triunfo en territorio ajeno, y, pese a la derrota en el barrio porteño de La Paternal, terminó consiguiendo la clasificación al ser más efectivo en la definición por penales.

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A qué hora se despide Messi de la Selección Argentina

El partido entre Argentina y Benín, que significará la despedida de Lionel Messi de la Selección, se llevará a cabo este martes 6 de octubre, desde las 20:00 (hora local), en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

Cómo ver por TV Argentina vs. Benín

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el marco del propio partido contra el combinado africano de Benín, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Telefé y TyC Sports, así como también a través de las plataformas de streaming Mi Telefé, TyC Sports, Flow, DGO y Telecentro Play.

DATOS CLAVE

Lionel Messi se despide de Argentina contra Benín este martes 6 de octubre.

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Fernando Véjar será el árbitro chileno designado para Argentina vs. Benín.