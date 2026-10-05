La fórmula de la Scaloneta son los amistosos contra rivales menores

Los dirigidos por Lionel Scaloni se midieron ante Bolivia y Burkina Faso a la espera del choque ante Benín, en lo que será la despedida de Messi.

Se habla mucho de los amistosos falopa de la Selección Argentina. Creo que las dos palabras más escuchadas este fin de semana fueron Burkina Faso, la selección africana que enfrentó a la Argentina. Yo quiero decir que la fórmula del éxito de la Scaloneta son los amistosos falopa. Son los Burkina Faso, son los Benín, son los Bolivia, son los Guatemala, los Honduras, los Islandia, los El Salvador.

🗣️🇦🇷 "LA FÓRMULA DEL ÉXITO DE LA SCALONETA SON LOS AMISTOSOS FALOPA".



Toti Pasman y los amistosos organizados por la Selección Argentina de Lionel Scaloni. pic.twitter.com/Jagskbjdrz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 5, 2026

Todos esos amistosos que ganó la Scaloneta en los últimos cuatro años les permitieron ser campeón de América, ganar las Eliminatoria y llegar a la final del Mundial. ¿Sabés cuándo se prepara la Argentina? ¿Sabés cuándo compite la Scaloneta en las Eliminatoria?

Juega dos veces con Brasil, dos veces con Uruguay, juega dos veces con Colombia, juega dos veces con Paraguay, juega dos partidos bravísimos con Chile, juega contra Perú que se juega la vida, tenés que ir a La Paz, tenés que ir a la altura de Ecuador, tenés que ir a Colombia, te hacen jugarlo con el verano tres de la tarde, 50 grados. Esa es la competencia.

Argentina, cuando no juega la eliminatoria ni Copa América, hace exhibiciones, se luce ante la gente. Y ahora estoy escuchando a Scaloni, me doy cuenta que es la fórmula. Porque los jugadores salen del estrés europeo, mientras Cristiano se pelea con Jorge Jesús, Mbappé se lesiona, Haaland se lesiona, Modric se calienta porque a Croacia le meten siete.

Lautaro Martínez ante Burkina Faso. (Foto: Imago).

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Los jugadores están acá, con el amor de la gente, sacan selfies con los cordobeses, disfrutan del Monumental, todos meten goles. Son vacaciones pagas, vacaciones que te pagan tu club europeo y disfrutás jugando en la Argentina. Están cerca del público, juegan en River, jugaron en Córdoba.

Para mí, esta fórmula, que ya funcionó del 2022 al 2026, es la fórmula ganadora de la Scaloneta y yo le recomendaría que la siga. Desestresarse en la fecha FIFA, hacer exhibiciones y competir a muerte en la eliminatoria a Copa América Mundial.

DATOS CLAVE

Los partidos amistosos de la Selección Argentina contra rivales menores funcionan como exhibiciones.

de la Selección Argentina contra rivales menores funcionan como exhibiciones. La alta competencia de la Scaloneta ocurre durante las Eliminatorias Sudamericanas y Copa América.

de la Scaloneta ocurre durante las Eliminatorias Sudamericanas y Copa América. Las fechas FIFA le permiten a los futbolistas relajarse frente a su público local.