Ailín Pérez contra todas en UFC: “Es fea” y “le robé los coaches a Amanda Nunes”

Fiona se encuentra en el mejor momento de su carrera y aprovechó para dejarle un mensaje a la panameña Joselyne Edwards y a la leyenda brasileña.

Ailín Pérez consiguió la victoria más importante de su carrera el pasado sábado en UFC. Fiona derrotó a Norma Dumont en Las Vegas, se aseguró ser la número 2 del ranking del peso gallo y quedó a un paso de una oportunidad titular. En ese sentido, la argentina se expresó directamente hacia sus posibles próximas rivales y lo hizo fiel a su estilo...

Para empezar, se refirió a la pelea que le ganó a Dumont, la cual fue muy cerrada e igualada, y argumentó que se quedó con el triunfo en buena ley. “A mí lo que me importa de esta pelea es que mucha gente la vio y vendí muy bien la pelea durante la fight week. Lo que me gustó de esta pelea fue la polémica que hubo antes y después. Quizás hay gente a la que le gustó y a la que no. Me siento una ganadora. Y bueno, Norma salió un poco enojada, pero yo la respeto deportivamente porque me dio un buen combate“, le comentó Ailín a UFC.

Ailín Pérez quiere pelear contra Amanda Nunes por el cinturón

Y además agregó: “Hipotética o no hipotéticamente, yo soy la contendiente número uno ahora por el cinturón. Me gustaría más pelear con Amanda Nunes, porque la rivalidad Argentina-Brasil deja mucho para cobrar a los fans. Todo bien con Kayla Harrison, pero le duele el cuello y yo siento que no va a estar lista para su pelea. En caso de que las dos puedan llegar a mirar el campamento, me gustaría ser la peleadora de reemplazo. Gané cuatro peleas dentro del top 10, dos dentro del top 5, tengo racha de victorias y récords. No hay nadie más preparada que yo para enfrentar a cualquiera de las dos. Me gustaría que sea con Amanda Nunes, así que si Kayla se lesiona, yo quiero pelear con Amanda”.

Por otro lado, se refirió su vieja rival, Joselyne Edwards, la panameña a la cual venció en 2024 y hoy en día aparece un puesto por encima de Pérez en el ranking. Lo que afirmó Ailín es que la clasificación no es tan relevante en este momento, ya que ella entiende que hizo muchos más méritos que la centroamericana para estar en el lugar que ocupan cada una.

“Me parece relevante el ranking, porque Joselyne, antes de ser ranqueada número uno, era la número 11. Le gana a Norma y la acomodaron ahí, cuando yo, siendo número 11, peleé con Karol Rosa, con Macy Chiasson y después entré al top 5 a pelear con Norma. Estar detrás de Joselyne habiendo ganado más me parece absurdo, pero es irrelevante, no me interesa. Yo ya le gané hace menos de dos años, tengo más victorias que ella; ella no vende, no tiene nada que a la gente le pueda gustar. Así que, con todo respeto a la gente de Panamá, Ailín va a ser la próxima campeona del mundo“, expresó Pérez.

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Por último, Pérez se refirió a Nunes. Si bien Fiona reconoce la grandeza de Amanda, quien volverá a la acción para medirse con Kayla Harrison, la campeona, en noviembre, Pérez afirmó que es necesario un cambio generacional y que ella está lista para encabezarlo.

“Considero que ella es la mejor de todos los tiempos y la única doble campeona en dos divisiones. Es histórica, tiene el recorrido de victorias y récord de derribos. Amanda Nunes es grande, pero en este mismo momento ya está más para el retiro que para pelear con la joven Ailín. Quiero pelear con ella porque ganándole voy a ser la GOAT, así que es una prueba muy importante para mí. Los haters pueden decir que me va a noquear, que es una pelea fácil para ella, pero ella no pelea hace más de cinco años. Vengo muy activa, con muchas ganas, con muy buenos entrenamientos y, además, me robé a sus coaches, así que tengo muy buena información de ella“, expresó.

En síntesis

Ailín Pérez venció a Norma Dumont y alcanzó el segundo puesto del ranking de UFC.

venció a Norma Dumont y alcanzó el segundo puesto del ranking de UFC. Ailín Pérez solicitó enfrentar a Amanda Nunes por el título mundial del peso gallo.

solicitó enfrentar a Amanda Nunes por el título mundial del peso gallo. Kayla Harrison y Amanda Nunes disputarán el cinturón de la categoría en noviembre.