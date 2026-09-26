Ailín Pérez quiere ser campeona de UFC: derrotó a Norma Dumont en una pelea caliente y quedó a un paso del título

La pelea más esperada del fin de semana en UFC tuvo como protagonista a la argentina Ailín Pérez. Fiona se enfrentó a la brasileña Norma Dumont en la presentación más importante de su carrera con una oportunidad titular a la vista. Finalmente, el triunfo llegó por la vía de la decisión unánime, ya que los 3 jueces encargados de votar la dieron como ganadora por 29-28 (2-1 en rounds).

A pesar de toda la intensidad que existió en el cara a cara y el show que se esperaba dentro del octágono, lo cierto es que el respeto y la disciplina se adueñaron de la situación. Pérez consiguió un derribo rápido y se llevó la primera vuelta sumando tiempo de control, que poco tiempo después se iría.

Victoria para Argentina 🇦🇷 🇦🇷



Ailín Pérez es la ganadora por decisión unánime ‼️



Ailín ahora es la segunda con la mejor racha de victorias en la historia del peso gallo (7) solo después dela GOAT Amanda Nunez (9) 🫡#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/KqhQXNqux2 — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

A pesar de que Ailín intentó repetir la formula en la segunda vuelta, Dumont mejoró su defensa y no volvió a ir a la lona. A partir de allí, el striking marcó el ritmo de las acciones y la brasileña igualó la historia.

Ya en la última vuelta, ambas intercambiaron golpes sin demasiado peligro, sabiendo que un error les podía costar la lucha. En los segundos finales, la argentina buscó presionar contra la reja para conseguir un derribo que le hubiera asegurado el triunfo, aunque Dumont resistió.

A la hora de escuchar las tarjetas de los jueces reinaba la incertidumbre, porque la realidad es que la pelea fue muy cerrada, sobre todo en el último round. De hecho, Dumont terminó claramente disconforme con el resultado final y otra vez los ánimos se caldearon. Post pelea, Ailín expresó que está lista para ir por el título, aunque no le restó mérito a su rival por la dura pelea. Argentina un paso más cerca de la gloria grande.

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En síntesis