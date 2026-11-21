Repasa el momento en el que se espera que el argentino y el estadounidense aparezcan en escena.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 21 de noviembre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Kevin Vallejos y Aljamain Sterling con el futuro del peso mosca en juego en UFC Fight Night. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en Doha, Qatar, en una de las jornadas más ansiadas por Medio Oriente entero. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será un tanto distinto a lo habitual de lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan luchadores de élite.

Horario para la pelea de Kevin Vallejos vs. Aljamain Sterling

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 12:00hs de Buenos Aires, 10:00hs en Bogotá y 09:00hs en CDMX. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 17:00hs de Argentina.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

En síntesis