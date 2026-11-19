En Pilar, el ex número 1 del mundo participó del evento que contó con figuras del pasado, presente y futuro del deporte.

En el complejo .Padl ubicado en Pilar, 1win realizó la edición del Pádel Day en Argentina, con la presencia del español Juan Lebrón (ex Nº1 del mundo y actual 5), junto al misionero Leonardo Augsburger (Nº6 del ránking FIP), más jóvenes promesas y leyendas del país.

El evento comenzó con un partido de exhibición entre cuatro de las máximas promesas del pádel argentino, como lo son Leonardo Yob, Franco Maier, Francisco Britos y Nicolás De Marco. Luego, se realizó la entrega de premios para la pareja ganadora, bajo la atenta mirada del público presente.

Minutos más tarde, Lebrón y Augsburger, quienes componen la pareja número 3 del mundo del ránking FIP, hicieron una masterclass de pádel junto a los invitados presentes, para terminar disputando una serie de tie breaks en una de las canchas principales del complejo .Padl.

Leo Augsburger junto a Juan Lebrón en el Padel Day. (1Win).

Roby Gattiker y ’Maru’ Lasaigues se quedaron con el partido de campeones

El plato fuerte de la tarde se llevó a cabo en horas de la tarde, con el partido que disputaron Lebrón y Augsburger contra dos leyendas argentinas, Roby Gattiker (11 veces campeón del mundo) y Manuel ‘Maru’ Lasaigues (6 veces campeón del mundo), que terminó en victoria para estos últimos.

6-4 fue el set a favor de los experimentados argentinos, que dieron un show en la exhibición al demostrar que el talento sigue vigente. Tras el partido, también se quedaron con el súper tie break que disputaron, con un resultado de 10 a 7, en un trámite parejo.

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Posteriormente, se realizó la entrega de premios para los cuatro invitados por 1win. La pareja ganadora se quedó con el trofeo del partido de campeones, mientras que Lebrón y Augsburger recibieron regalos al ser los subcampeones en este evento.

Juan Lebrón, junto a Gattiker, Lasaigues y Augsburger. (1Win).

Para finalizar, los cuatro jugadores hablaron con los invitados, en una ronda de preguntas y respuestas, donde además de mostrarse agradecidos por el apoyo recibido, dieron consejos respecto a qué debe hacer un deportista para llegar a la élite y dedicarse de lleno al pádel.

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Juan Lebrón en la charla junto a Gattiker, Lasaigues y Augsburger. (1Win).

Juan Lebrón habló con Bolavip

“La verdad que siempre se agradece venir aquí estos eventos. Gente simpática, tan sana. Y la verdad que hago lo que sea por pasar estos ratos, porque después no sé cuánto me va a quedar de estos ratos”, le dijo el español a Bolavipal referirse a cómo vivió este evento organizado por 1win, la plataforma global de entretenimiento cripto de la que el andaluz es Miembro VIP, una comunidad exclusiva y un programa de fidelización premium de 1win.