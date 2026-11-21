El Xeneize y el Galo se miden por la gran final del certamen continental en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que tendrá mayoría de argentinos en las tribunas.

El día tan esperado para los hinchas de Boca y Atlético Mineiro llegó. Este sábado, a partir de las 19.30 horas, ambos equipos se verán las caras por la final de la Copa Sudamericana. El escenario es el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde habrá gran presencia de hinchas del Xeneize y bastante menos de fanáticos del Galo.

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¿Qué pasa si el partido termina empatado?

Si la final de la Copa Sudamericana finaliza en empate al término de los 90 minutos habrá alargue. Se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. En caso permanecer la igualdad, todo se definirá desde los doce pasos: habrá definición por penales.

El plantel de Boca en la antesala de la final. (Foto: Prensa Boca).

Las probables formaciones

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El cuadro de la Copa Sudamericana

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