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Premier League

Alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Portman Road Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town vs. Bournemouth, Premier League
Ipswich Town vs. Bournemouth, Premier League

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Leeds y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton, Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis, Florentino Luís, Julio Enciso, Exequiel Palacios, Abdul Fatawu, Emersonn, Jaden Philogene. DT: Gary O’Neill.

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Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Đ. Petrović, Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert, Tyler Adams, Justin Kluivert, Ryan Christie, Rayan, Evanilson, Marcus Tavernier. DT: Marco Rose.

Bajas y ausentes de Ipswich Town y Bournemouth

Ipswich Town:

  • Jack Taylor (lesión de rodilla)
  • Saša Lukić (lesión en la ingle)

Bournemouth:

  • Juanlu Sánchez (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Alex Scott (lesión muscular)
  • Veljko Milosavljević (golpe)
  • Alex Tóth (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Julián Araujo (lesión en el muslo; vuelve a fines de noviembre de 2026)

La previa de Ipswich Town y Bournemouth: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Portman Road Stadium
  • Historial: 6 cruces — Ipswich Town ganó 1, Bournemouth ganó 1 y empataron 4
  • Último antecedente: 02/04/2025: Bournemouth 1-2 Ipswich Town
  • Próximo partido de Ipswich Town: vs. Tottenham, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Bournemouth: vs. Nottingham Forest, sábado 21 de noviembre
Redacción Bolavip
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