Alineaciones de Ipswich Town y Bournemouth para el duelo de la jornada 10 de la Premier League

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Portman Road Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Bournemouth viene de ganarle 2-0 a Leeds y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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