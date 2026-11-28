Leeds y Coventry se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Elland Road por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de ganarle 4-1 a Chelsea y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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