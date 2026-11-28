Leeds recibe a Coventry este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. Leeds viene de ganarle 4-1 a Chelsea y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leeds y Coventry
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović, Sean Longstaff, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Stephen Mfuni, Victor Torp, Jack Rudoni, Matt Grimes, Tatsuhiro Sakamoto, Sidiki Cherif, Yann Gboho. DT: Frank Lampard.
Bajas y ausentes de Leeds y Coventry
Leeds:
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
Coventry:
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Josh Eccles (golpe; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Taiwo Awoniyi (lesión de tobillo; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Caleb Yirenkyi (golpe)
- Ephron Mason-Clark (lesión de rodilla)
- Haji Wright (lesión muscular)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Leeds y Coventry: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 28 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Elland Road
- Historial: 66 cruces — Leeds ganó 34, Coventry ganó 12 y empataron 20
- Último antecedente: 05/02/2025: Coventry 0-2 Leeds
- Próximo partido de Leeds: vs. Man City, miércoles 2 de diciembre
- Próximo partido de Coventry: vs. Ipswich Town, martes 1 de diciembre