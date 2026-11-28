Ipswich Town y Aston Villa se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Portman Road Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ipswich Town recibe a Aston Villa este sábado 28 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium. Ipswich Town viene de caer 0-2 ante Tottenham y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Aston Villa viene de empatar 0-0 con Sunderland y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

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