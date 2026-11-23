Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.