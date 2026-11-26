A pesar de su reciente P6 en Las Vegas, Franco adelantó que circuitos como el de Lusail dejan en evidencia las debilidades del A526.

Franco Colapinto se sinceró sobre las posibilidades de Alpine de obtener un buen resultado en el Gran Premio de Qatar 2026. Aunque el equipo de Enstone viene de firmar su mejor fin de semana de la temporada en Las Vegas, el argentino adelantó que el circuito de Lusail no favorece al A526.

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El piloto pilarense habló este jueves con la prensa y manifestó en declaraciones publicadas por Motorsport: “Creo que normalmente son las pistas en las que sufrimos un poco más. Es donde normalmente quedan un poco más expuestas nuestras debilidades. El calor, las velocidades muy altas, exigir mucho al neumático”.

Colapinto dijo presente en el Media Day del GP de Qatar (@AlpineF1Team)

No obstante, Franco valoró el hecho de que no haya carrera sprint en la edición de 2026 del Gran Premio de Qatar: “Este año hay tres sesiones de entrenamientos, lo que va a ayudar a entender un poco más el auto. Esperemos llegar en buenas condiciones a la clasificación”.

Por último, el argentino sostuvo: “Hay mucho que aprender de estas curvas largas y de alta velocidad. Para nosotros es un área en la que tenemos que seguir mejorando. Así que sí, vamos a intentar tener una buena carrera, pero sabemos que va a ser más difícil“.

Los horarios del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00

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Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 29 de noviembre