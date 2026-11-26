Mientras el plantel se prepara para el enfrentamiento contra Instituto de Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, la dirigencia de River se encuentra trabajando en la renovación del contrato de Santiago Beltrán, ya que el mismo termina el 31 de diciembre del año que viene.

Según pudo saber Bolavip, hubo un importante acercamiento entre las partes, con el fin de que la negociación llegue a buen puerto, y que así en los próximos días el arquero estampe la firma de su nuevo contrato, que sería por dos años más, hasta finales de 2029.

Por otro lado, al igual que con el resto de los juveniles de las inferiores, Beltrán será blindado con su cláusula de rescisión. La misma será de 100 millones de dólares, por lo que si un club lo quiere, deberá negociar mano a mano con la dirigencia del Millonario.

Es que, una de las posibilidades que se manejan puertas adentro en Núñez es que el arquero de 22 años reciba importantes ofertas en el próximo mercado de pases, por lo que su pase podría ser vendido, y mantenerse a préstamo en la institución por seis meses más.

Así las cosas, es cuestión de tiempo, y más temprano que tarde, Beltrán firmará la renovación de su contrato con River hasta fines de 2029. Además, el primer semestre del año que viene podría ser su último como arquero del Millonario ante las posibles ofertas que pueda recibir.

Bono, el posible reemplazante de Beltrán

Bono tiene chances de convertirse en arquero de River durante el 2027. El experimentado marroquí de 35 años, que actualmente defiende el arco del Al Hilal de Arabia Saudita, podría ser el refuerzo estelar del Millonario durante el próximo año si el viento sopla a favor en Núñez.

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El operativo, de parte del club, ya está en marcha. En las últimas horas, de hecho, se dio una reunión presencial en Madrid entre una persona que se ocupa de su representación y un dirigente de River que viaja por el mundo. Las conclusiones de dicho encuentro fueron contundentes.

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