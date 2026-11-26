River sigue con los entrenamientos de cara al enfrentamiento contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura. En este sentido, Ponzio aguarda por la recuperación de Acuña y Beltrán, así como también realizará un cambio en la defensa.

La posible formación para visitar a Instituto

En el Estadio Presidente Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura, River visita a Instituto de Córdoba en búsqueda de un boleto a la semifinal del certamen y así seguir con vida en el objetivo de volver a ganar un título tras más de dos años y medio.

De cara a este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, podría realizar hasta dos cambios obligados, debido a que seguirá de cerca las evoluciones de Lucas Beltrán y Marcos Acuña, quienes terminaron el encuentro contra Lanús con complicaciones físicas. Además, Montiel vuelve al equipo titular.

Horario confirmado para enfrentar a Instituto

Tras finalizar los octavos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó los horarios para los cuartos de final del certamen. En este sentido, los dos primeros partidos se llevarán a cabo en la jornada del sábado, mientras que los restantes serán el domingo.

Por el lado de River, jugará en el segundo turno del sábado, a las 22.00 horas en el Estadio Presidente Perón de Córdoba. Antes de esto, jugará Vélez ante Independiente, en el José Amalfitani, por el partido correspondiente a la misma llave.

Arasa, el árbitro contra Instituto

Otra de las confirmaciones en las últimas horas fue respecto al árbitro designado para visitar a la Gloria. El mismo será Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli. Esta será la cuarta vez que imparta justicia para el Millonario en el año, con la particularidad de que ganó en las tres anteriores. A continuación, el equipo completo:

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