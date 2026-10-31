Aston Villa vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Hay revancha en el aire después de la caída en abril, y el Aston Villa llega con el envión de haberle ganado al City para intentar cerrar la cuenta en casa.

No es una final, pero sirve para que el Villa se meta de lleno en la pelea de arriba y para que el Fulham demuestre que puede sostener el nivel lejos de Craven Cottage.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa viene de dar un golpe grande ante el City y llega entonado, con dos triunfos en sus últimos tres partidos y apenas un tropiezo en el medio. Está noveno con 11 puntos en ocho fechas, en una zona cómoda de la tabla que puede mejorar bastante si sostiene esta racha en su estadio.

El Fulham también llega con confianza, aunque su andar general en el torneo sea más discreto. Ganó sus últimos dos compromisos, incluido uno de visitante, después de perder con Ipswich Town. Está 15° con 8 unidades, lejos todavía de los puestos de arriba, pero con margen para seguir escalando si repite el funcionamiento de las últimas semanas.

El historial entre Aston Villa y Fulham

El historial entre ambos tiene 64 antecedentes y una ligera ventaja para el Aston Villa, que ganó 27 veces por 21 del Fulham, con 16 empates. En goles también manda el local de este sábado, 95 contra 82.

En los enfrentamientos recientes hay de todo: el más reciente terminó con triunfo del Fulham por 1-0, pero antes de eso el Villa se impuso en dos ocasiones seguidas. La serie viene pareja en los últimos años, sin un dominador claro.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Fulham vs. Aston Villa 1-0 Premier League 28/09/2025 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 03/05/2025 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 19/10/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-3 Premier League 17/02/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-2 Premier League 12/11/2023 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 27/07/2023 Fulham vs. Aston Villa 0-2 Premier League Summer Series 25/04/2023 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 20/10/2022 Fulham vs. Aston Villa 3-0 Premier League 04/04/2021 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 09:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 14:30 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 13:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Aston Villa suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Fulham suma 8 puntos en el torneo.